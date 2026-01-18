‘Cidade Imperial’, Petrópolis une história, natureza e circuito cervejeiro

Por Flipar
Conhecida como “Cidade Imperial”, Petrópolis ostenta um rico patrimônio histórico e cultural, além de belas paisagens montanhosas da Região Serrana e um clima ameno que a tornam um destino turístico atemporal.
Entre as várias atrações da cidade está o Palácio Imperial, antiga morada de Dom Pedro II e Teresa Cristina. O lugar conta com uma arquitetura imponente e detalhes luxuosos que revelam o esplendor da monarquia brasileira.
Por dentro, dá para explorar a história da cidade e seus ilustres habitantes através de um vasto acervo de objetos históricos, artes e documentos.
Além do Museu Imperial, Petrópolis tem outros importantes pontos turísticos, como o Museu Casa de Santos Dumont, o Palácio de Cristal que aparece nessa foto, e o Museu de Cera.
Construído entre 1941 e 1944, o Palácio Quitandinha, foi concebido originalmente como um hotel-cassino de luxo e hoje é uma das atrações do caminho de entrada da cidade.
Outra opção turística são as trilhas do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que contam com cachoeiras cristalinas e a rica fauna e flora da Mata Atlântica.
Todo ano, a cidade recebe o tradicional Festival de Inverno, que reúne apresentações musicais, teatrais e gastronômicas.
Por conta das suas diversas atrações turísticas e do seu clima serrano, Petrópolis é um dos principais motores econômicos do Rio de Janeiro, recebendo milhares de turistas todos os anos.
Uma dessas atrações que atraem turistas de todos os cantos é a Rua Teresa, um dos maiores polos de moda da região serrana do estado, com mais de 1.200 lojas.
Próximo do Centro de Petrópolis, o distrito de Itaipava também costuma receber eventos, shows e conta com vários restaurantes bem avaliados.
Em 28 de maio de 2024, Petrópolis recebeu o título de Berço Imperial da Cerveja, o que destaca a importância histórica da cidade na produção da bebida.
Petrópolis, aliás, é lar da primeira cervejaria do Brasil, a Bohemia, fundada em 1853. E a cerveja também é um atrativo turístico. As pessoas costumam participar de circuito cervejeiro para conhecer fábricas na cidade.
Esse não foi a primeira vez que Petrópolis ganhou reconhecimento por suas tradições cervejeiras. Em 2017, a cidade foi nomeada a Capital Estadual da Cerveja por uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.
Petrópolis abriga várias feiras de cerveja ao longo do ano e também é lar de uma grande festa que celebra a cultura alemã no Brasil, a Bauernfest, que acontece sempre entre os meses de junho e julho.