Abacate: fruta de gordura boa surpreende pelo nome científico

O abacate vai mal em relação à pegada de carbono, que é a quantidade de gases de efeito estufa emitida na produção de um alimento. No caso do abacate, ela é de cerca de 2,1 kg de CO?e por quilo, mais que o dobro da banana (0,9), mais de cinco vezes a da maçã (0,4). CO?e é o símbolo de “gás carbônico equivalente”.