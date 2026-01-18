Cigarras estão por trás do mistério das árvores com ‘gelo’ no Ceará; entenda a ligação

Por Flipar
De acordo com os biólogos, essa situação tem duas funções. Essa espuma, é, na verdade, um resíduo da digestão da cigarra, o excesso do material que elas retiram da planta. E esse mesmo líquido, ela tem que utilizar, proteger seus ovos.
A família Cercopidae é um grupo de insetos sugadores de seiva, conhecidos popularmente como cigarras-sapo ou cigarrinhas.
As cigarrinhas passam por uma metamorfose cujos estágios são: ovo, ninfa e adulto. Os ovos são colocados no solo ou em plantas hospedeiras, e as ninfas emergem deles.
As ninfas se assemelham aos adultos, mas são menores e não têm asas. À medida que crescem, passam por várias mudas até atingirem a fase adulta.
As cigarrinhas são encontradas em todo o mundo, em uma grande variedade de habitats, incluindo florestas, pastagens e áreas urbanas. São insetos herbívoros, que se alimentam da seiva das plantas.
Essas cigarras são importantes insetos polinizadores, pois ajudam a transportar o pólen de uma flor para outra. Elas também servem de alimento importante para aves, lagartos e outros animais.
As cigarrinhas são frequentemente confundidas com as cigarras da família Cicadidae. No entanto, as cigarras da família Cicadidae não possuem a tal massa espumosa que protege as ninfas.
O “mistério das cigarrinhas” aconteceu em Juazeiro do Norte, que fica localizada no interior do Ceará, na região do Cariri.
É a segunda maior cidade do Ceará, com uma população de cerca de 300 mil habitantes, segundo o Censo mais recente.