Cientistas desenvolvem asfalto capaz de reparar rachaduras

Por Flipar
Os pesquisadores do King?s College London e da Swansea University fizeram uso de recursos de inteligência artificial para fazer análise da composição molecular do betume, componente do asfalto, e identificar ações químicas que estimulam a autorreparação. Um dos principais motivos de rachaduras é o endurecimento do betume por oxidação.
A tecnologia consiste na inserção de microcápsulas menores que fios de cabelo que se soltam quando aparecem fissuras no asfalto. No processo, elas liberam óleos reciclados que amolecem o betume, que ao fluir é capaz de reparar as rachaduras.
Em 2023, um estudo divulgado pelo portal CupomVálido a partir da análise de dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e do Compare The Market, site britânico de comparação de preços, critica a qualidade do asfalto brasileiro.
O estudo posicionou o Brasil como o segundo pior país para se dirigir. A avaliação levou em conta dados de mortalidade no trânsito, congestionamento das vias e custos para manutenção dos veículos.
De acordo com especialistas, o problema do asfalto no Brasil está menos relacionado à qualidade do material e mais ao desgaste excessivo e à falta de manutenção das vias.
O fato de o Brasil ser um país extenso e que prioriza o transporte rodoviário no escoamento da produção leva a uma maior saturação do asfalto, encurtando sua vida útil.
Dados do Banco Mundial apontaram o Brasil como o país de maior concentração rodoviária de transporte de cargas e pessoas (58%) entre as maiores economias do mundo.
A malha rodoviária brasileira é responsável por escoar 75% da produção do Brasil, seguida de longe pelo modais marítimo, aéreo e ferroviário.
Apenas em estradas federais sob administração do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) o país tem 61 mil km.
De acordo com o estudo, a pavimentação com o asfalto, que representa a superfície, é uma pequena fração dos materiais utilizados. A base precisa ser sólida para garantir a qualidade.
Especialistas criticam as propaladas operações tapa-buraco das gestões públicas pelo Brasil, que muitas vezes funcionam apenas como paliativo.
Problemas estruturais no projeto de uma via, por exemplo, podem provocar buracos. Entre as falhas de planejamento estão as que não levam em consideração fatores climáticos na concepção.
De acordo com a Confederação Nacional do Transporte, mais da metade das rodovias brasileiras apresenta situação regular, ruim ou péssima.
Um dos problemas citados é o excesso de peso no transporte de cargas, com alguns caminhões trafegando com toneladas acima do limite permitido.
O calor é outro fator mencionado por especialistas para degradação mais rápida das vias. A temperatura no asfalto pode alcançar 70º C no meio do dia em algumas regiões.
Estudo recente da Universidade Federal de Goiás sobre o asfalto utilizado em diversas regiões brasileiras concluiu que há materiais, como a borracha triturada, que prolongam a durabilidade das rodovias. E podem ser adotados com mais frequência.
Material à base de restos de pneus, mais resistentes às altas temperaturas, tem sido utilizado em estradas com bons resultados. Ele suporta 200 vezes mais carga do que o convencional.