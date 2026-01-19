Casamento secreto e bordão atemporal: curiosidades da carreira de Solange Couto

Nascida e criada na Zona Norte do Rio de Janeiro, Solange Couto tem 45 anos de carreira na TV e mais de 20 novelas no currículo.
O sonho de ser atriz vem desde a infância, e Solange tinha Yoná Magalhães como grande inspiração.
Aliás, a força do papel atravessou o tempo: em 2025, ela voltou a reviver Dona Jura na novela “Dona de Mim”.
Na vida pessoal, Solange é mãe de três filhos ? Márcio Felipe, Morena Mariah e Benjamin ? e avó de três netos.
Entre 1974 e 1980, Solange foi casada com o cantor Sidney Magal, relacionamento que manteve em segredo na época.
Hoje, ela afirma que não quer casar de novo: ?Estou casada comigo, com a minha saúde, com a minha carreira, com a vida, com meu trabalho… Sem chance de casamento?.
Entre 2002 e 2003, a atriz se aventurou como apresentadora no programa “Bom Dia Mulher”, da RedeTV!, mas acabou sendo demitida depois de desentendimentos nos bastidores.
Outras novelas marcantes da sua trajetória na TV Globo foram “A Viagem”, de 1994, “América”, de 2005, e “Balacobaco”, de 2012, na qual deu vida à charlatã Cremilda.
