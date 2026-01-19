Comediante de ‘Mr. Bean’ evitou tragédia ao assumir um avião quando o piloto desmaiou

Por Flipar
Na ocasião, o piloto do avião desmaiou e o ator, num ato de pura coragem, assumiu o controle da aeronave.
Seu instinto de sobrevivência deu certo e ele conseguiu estabilizar o avião até que o piloto acordasse, salvando sua família.
Antes da fama, Atkinson formou-se em Engenharia Elétrica em Oxford, onde descobriu seu talento para a comédia. Conheça mais sobre ele!
Durante o mestrado em Oxford, ele começou a colaborar com o roteirista Richard Curtis em esquetes humorísticas.
A série histórica “The Black Adder”, que foi ao ar nos anos 1980, consolidou seu status como um mestre do sarcasmo verbal.
No teatro, Atkinson também construiu uma trajetória respeitada, especialmente por seu trabalho com humor físico e timing preciso, características que se tornariam marcas registradas de seu estilo.
O grande salto para a fama internacional veio em 1990, com a estreia da lendária série ?Mr. Bean?.
O personagem, praticamente mudo e baseado na comédia visual clássica, conquistou públicos de todas as idades e culturas, transformando Atkinson em um fenômeno global.
A série tinha como inspiração comediantes marcantes do cinema mudo como Charlie Chaplin e Jacques Tati.
Outro personagem marcante de Atkinson foi “Johnny English?, que ganhou três filmes, lançados em 2003, 2011 e 2018.