Ferramentas de tradução em tempo real: uma revolução na comunicação mundial

Por Flipar
A inovação é considerada um marco no uso prático da inteligência artificial e pode revolucionar viagens internacionais, atendimento ao público e interações num geral.
A nova função estará disponível para AirPods Pro 2 e 3, com suporte inicial a inglês (britânico e norte-americano), francês, alemão, português do Brasil e espanhol.
Novas expansões para mandarim, japonês, coreano e italiano devem ser disponibilizadas em breve.
Por um lado, especialistas alertam que a tecnologia ainda é imperfeita, com falhas ocasionais nas traduções.
Uma pesquisa de 2025 da Preply indicou que o medo do idioma faz um terço dos norte-americanos escolher destinos onde não haja conflito linguístico.
Durante os voos, mal-entendidos entre pilotos e controladores de tráfego aéreo já provocaram acidentes fatais, agravados por sotaques ou expressões regionais.
O modo Intérprete, que permite conversar com outra pessoa em outro idioma sem precisar manusear o celular, é compatível com os fones Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds2 e Galaxy Buds FE.