Igreja histórica atrai curiosos por formato de ‘disco voador’

Por Flipar
Seu formato arredondado e incomum chama a atenção de quem passa pelo local.
Projetada com simbolismo espiritual ? no qual a estrutura circular representa a universalidade e a cúpula remete ao céu ?, a igreja celebrou em 2025 os 60 anos de sua primeira missa.
Ao contrário do rito romano (mais comum no Brasil), na liturgia melquita o padre celebra boa parte do tempo voltado para o altar, simbolizando que todos caminham juntos na mesma direção.
A imigração sírio-libanesa em Juiz de Fora, que ajudou a dar origem à paróquia, se intensificou ainda no fim do século 19.