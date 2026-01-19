Os negócios variados e bilionários de Donald Trump pelo mundo

Por Flipar
Do mercado imobiliário de luxo em Nova York aos cassinos de Atlantic City, passando por reality shows e empreendimentos internacionais, seus negócios sempre caminharam lado a lado com a autopromoção e uma estratégia agressiva de expansão. O Flipar mostra a seguir os negócios de Donald Trump!
O empurrão do pai ? Donald Trump herdou milhões de dólares do pai, Fred Trump, um influente incorporador imobiliário dos distritos de Brooklyn e do Queens, em Nova York, além de receber garantias financeiras decisivas para iniciar seus próprios negócios.
Entrada em Manhattan ? Nos anos 1970, Trump deixou os imóveis residenciais periféricos e apostou em Manhattan, buscando prestígio e visibilidade com grandes projetos no coração de Nova York.
A Trump Tower ? Inaugurada em 1983, a torre na Quinta Avenida é um arranha-céu que virou símbolo máximo da marca Trump, misturando luxo, espetáculo e autopromoção.
Expansão para os cassinos ? Trump investiu pesado em cassinos de Atlantic City, como o Trump Taj Mahal, e o Trump Marina, financiados por dívidas elevadas, em uma aposta que mais tarde se revelaria insustentável.
Falências controladas ? Entre o fim dos anos 1980 e os 1990, várias empresas ligadas a Trump recorreram à recuperação judicial, preservando sua imagem pessoal, mas deixando prejuízos a credores.
A marca como negócio ? Após os reveses financeiros, Trump passou a licenciar seu nome para hotéis, prédios e produtos, reduzindo riscos e ampliando ganhos.
Reality show e reinvenção ? O programa The Apprentice (que teria a versão brasileira ?O Aprendiz?) reposicionou Trump como empresário de sucesso para o grande público, revitalizando sua imagem e seus negócios.
Hotéis e resorts de luxo ? A partir dos anos 2000, a marca Trump se expandiu para hotéis e campos de golfe nos EUA e no exterior, muitas vezes por meio de parcerias.
Esportes e entretenimento ? Trump tentou se firmar no esporte profissional ao comprar o time de futebol americano New Jersey Generals, da liga alternativa USFL, e ao promover grandes lutas de boxe e eventos esportivos como estratégia de visibilidade e negócios.
Empreendimentos internacionais ? Projetos na Ásia, Europa e Oriente Médio ampliaram o alcance global da marca, nem sempre com envolvimento direto de capital próprio.
Negócios fora do eixo imobiliário ? Trump emprestou seu nome a produtos variados, com resultados desiguais.
Revista, bebidas, pízza e steaks foram alguns dos ramos em que o atual presidente americano investiu, sempre batizando os empreendimentos com seu nome, como Trump Vodka, Trump Cafe e Trump Grill.
Universidade – Donald Trump investiu na Trump University, lançada em 2005 como uma empresa educacional privada focada em cursos de negócios e imóveis, sem status oficial de universidade. O projeto foi encerrado em 2010 e acabou envolvido em ações judiciais por fraude, resolvidas em 2016 com um acordo milionário, sem admissão formal de culpa.
Aviação executiva e comercial ? No fim dos anos 1980, Trump comprou a Trump Shuttle, uma companhia aérea regional no nordeste dos EUA, apostando no luxo e na visibilidade da marca, mas o negócio acumulou prejuízos e foi vendido poucos anos depois.
Mídias e plataformas digitais ? Já fora do mercado tradicional de mídia e entre seus dois mandatos presidenciais, Trump lançou sua própria rede social, a Truth Social, e investiu em empresas de comunicação alinhadas à sua base política, transformando engajamento e polarização em ativos econômicos e influência direta sobre milhões de seguidores.