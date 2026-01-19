Vitaminas: por que elas são essenciais para o funcionamento do corpo

Por Flipar
Essas vitaminas se dividem em lipossolúveis (A, D, E e K) e hidrossolúveis (complexo B e C). A diferença influencia a forma de absorção, armazenamento e risco de excesso.
A vitamina A é importante para a visão, imunidade e saúde da pele. A falta pode causar cegueira noturna, e o excesso pode provocar toxicidade hepática; está em cenoura, abóbora e fígado.
A vitamina B1 (tiamina) atua no metabolismo energético e no sistema nervoso. A deficiência causa fraqueza e alterações neurológicas, enquanto o excesso é raro; aparece em cereais integrais e carnes.
A vitamina B2 (riboflavina) participa da produção de energia e da saúde da pele. Sua falta provoca lesões na boca e nos olhos; o excesso costuma ser eliminado na urina; está no leite e ovos.
A vitamina B3 (niacina) ajuda na circulação e no funcionamento do cérebro. A carência pode causar pelagra, e o excesso pode gerar rubor e sobrecarga hepática; é encontrada em carnes e amendoim.
A vitamina B5 (ácido pantotênico) é essencial para hormônios e energia celular. A deficiência é rara, assim como o excesso; aparece em quase todos os alimentos, como ovos e legumes.
A vitamina B6 (piridoxina) auxilia na formação de neurotransmissores. A falta pode causar anemia e confusão mental, enquanto o excesso prolongado pode afetar nervos; está em banana e frango.
A vitamina B7 (biotina) contribui para pele, cabelos e metabolismo. A deficiência é incomum, e o excesso não costuma causar problemas; encontrada em nozes, ovos e soja.
A vitamina B9 (folato) é crucial para a formação do DNA e prevenção de malformações. A carência causa anemia, e o excesso pode mascarar falta de B12; está em folhas verdes
A vitamina B12 (cobalamina) mantém o sistema nervoso e a produção de glóbulos vermelhos. A deficiência causa anemia e danos neurológicos; o excesso é raro; presente em carnes e laticínios.
A vitamina C fortalece a imunidade e ajuda na absorção de ferro. A falta causa escorbuto, e o excesso pode provocar desconforto intestinal; encontrada em frutas cítricas.
A vitamina D regula cálcio e saúde óssea. A deficiência está ligada à osteoporose, e o excesso pode causar hipercalcemia; obtida pelo sol e em peixes gordurosos.
A vitamina E age como antioxidante, protegendo as células. A carência é rara, e o excesso pode aumentar risco de sangramentos; presente em óleos vegetais e sementes.
A vitamina K é essencial para a coagulação do sangue. A falta pode causar hemorragias, e o excesso interfere em anticoagulantes; está em vegetais verde-escuros
No dia a dia, uma alimentação variada e equilibrada costuma suprir todas as vitaminas necessárias. A suplementação só deve ser feita com orientação profissional para evitar riscos à saúde.