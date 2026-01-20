Diego e Victor Hugo tiveram o melhor ano da carreira em 2025

Diego e Victor Hugo é uma dupla sertaneja formada por Diego Felix Pereira, nascido em 10 de julho de 1984, em Brasília, e Elias Anderson de Souza, conhecido como Victor Hugo, nascido em 17 de dezembro de 1988, em Uberlândia, Minas Gerais. Os dois se conheceram ainda jovens e iniciaram a trajetória musical no interior do estado.