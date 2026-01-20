Diego e Victor Hugo tiveram o melhor ano da carreira em 2025

Por Flipar
O maior destaque foi ?Tubarões (Ao Vivo)?, que terminou o ano como a segunda música mais tocada do país, atrás apenas de ?P do Pecado (Ao Vivo)?, do Grupo Menos é Mais com Simone Mendes.
Além disso, o Spotify confirmou ?Tubarões? como a música mais ouvida do Brasil em 2025 na plataforma.
?Saber que ?Tubarões? foi a música mais executada no Spotify em 2025 é algo que vai muito além de números, é sobre conexão, sobre histórias que se encontraram na nossa melodia?, comentou a dupla em suas redes sociais.
O hit nasceu no Triângulo Mineiro e foi composto em Uberaba, em novembro de 2024, em cerca de dez horas. A canção é assinada também por Douglas Mello, Íkaro Andrade, Rodrigo Costa e Daniel Rangel, e apresenta letra centrada em decisões e sentimentos após o fim de um relacionamento.
Além de “Tubarões?, a dupla também emplacou ?Entregador de Flor (Ao Vivo)? no Top 50 anual. Com mais de uma década de carreira, Diego e Victor Hugo atingiram em 2025 o ponto mais alto de sua trajetória comercial. A seguir, conheça mais sobre a dupla.
Diego e Victor Hugo é uma dupla sertaneja formada por Diego Felix Pereira, nascido em 10 de julho de 1984, em Brasília, e Elias Anderson de Souza, conhecido como Victor Hugo, nascido em 17 de dezembro de 1988, em Uberlândia, Minas Gerais. Os dois se conheceram ainda jovens e iniciaram a trajetória musical no interior do estado.
Antes da consolidação no sertanejo, Diego teve experiência profissional em bandas de forró, enquanto Victor Hugo participou de projetos ligados ao pagode. Durante esse período, ambos conciliavam a música com outras atividades até decidirem investir integralmente na carreira artística.
Antes do reconhecimento nacional como intérpretes, Diego e Victor Hugo ganharam espaço ao ter composições gravadas por nomes como Henrique e Juliano e Wesley Safadão. Esse reconhecimento impulsionou o lançamento do primeiro EP autoral, quando suas músicas passaram a ser disputadas por outros artistas do gênero.
Victor Hugo é autor de ?Largado às Traças?, sucesso gravado por Zé Neto e Cristiano, uma das composições mais executadas do sertanejo na década.
O primeiro álbum de estúdio da dupla, ?Diego e Victor Hugo?, foi lançado em 2014 e marcou a entrada oficial no mercado fonográfico brasileiro.
O álbum ao vivo ?Sem Contraindicação?, gravado em Uberlândia e lançado em 2017, representou um período de maior visibilidade nacional. O projeto teve como single principal ?Sem Contraindicação?, com participação de Bruno e Marrone.
Em 2019, a dupla lançou ?Ao Vivo em Brasília?, que apresentou os singles ?O Alvo?, em parceria com Henrique e Juliano, e ?Infarto?.
O álbum ?Equilíbrio?, lançado em 2021, consolidou Diego e Victor Hugo entre os artistas mais tocados do sertanejo. O principal single do projeto foi ?Facas?, gravado com Bruno e Marrone.
Em 2025, a dupla lançou o álbum ?Ao Vivo em Uberlândia?, gravado na cidade de Victor Hugo. O projeto teve como destaque o single ?Tubarões?, responsável por impulsionar os principais resultados da carreira naquele ano.
Outras músicas conhecidas da dupla incluem ?Prefiro Nem Perguntar?, ?Do Copo Eu Vim?, ?A Culpa é do Meu Grau? e ?Áudio?.
Diego é casado com Lays Alves, que, recentemente, relatou ter sido agredida pela ex-companheira do cantor, Ketellen Kristiny.
Victor Hugo é casado com Nágila Moraes, com quem teve a filha Elisa, nascida em 2024. O sertanejo também é pai de um meino de um relacionamento anterior.