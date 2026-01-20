Mansão de “Um Maluco no Pedaço” será colocada à venda

Por Flipar
Usada apenas como fachada na série, a mansão segue valorizada e requisitada por produções audiovisuais. Atualmente, serve de locação para um projeto da Netflix e já recebeu fãs em ação promocional com o Airbnb.
Fenômeno nos Estados Unidos entre 1990 e 1996, o seriado, aliás, rapidamente caiu no gosto do público brasileiro após sua estreia no SBT, ainda na mesma década.
A história gira em torno de Will, um jovem da Filadélfia que se muda para Los Angeles a fim de viver com seus tios ricos. Lá, ele precisa se adaptar a uma realidade completamente diferente da que estava acostumado. Saiba o que aconteceu com os atores do elenco.
Will Smith (Will): Após a série, tornou-se uma das maiores estrelas do cinema mundial, com diversos filmes de sucesso, entre eles “Homens de Preto”. Ganhou o Oscar de Melhor Ator por “King Richard: Criando Campeãs”, de 2021.
Juntam-se à lista de grandes filmes estrelados por Will Smith: “Independence Day”, “Os Bad Boys”, “Hitch ? Conselheiro Amoroso”, “À Procura da Felicidade” e “Eu Sou a Lenda”, entre outros sucessos.
O ator, nascido em 1968, se envolveu em uma polêmica durante o Oscar de 2022. Ao dar um tapa no rosto do comediante Chris Rock, Smith foi suspenso pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas por 10 anos. A agressão se deu após uma piada sobre a cabeça raspada de sua esposa, Jada Pinkett Smith, que sofre de alopecia areata.
Alfonso Ribeiro (Carlton Banks): Um dos grandes destaque da série. Viveu o icônico Carlton Banks, primo de Will. Após o fim do seriado, atuou em produções como “In The House”, mas enfrentou dificuldades para seguir na carreira de ator e optou por seguir a carreira de diretor.
Conquistou sucesso como apresentador de reality shows e personalidade da TV. Em 2014, participou e venceu o “Dancing With The Stars”, programa da ABC. Na quarta semana, fez a irreverente dança de Carlton em “Um Maluco no Pedaço”. Atualmente, continua ativo na televisão, participando de diversos programas.
Joseph Marcell (Geoffrey): Alcançou grande popularidade ao interpretar o mordomo sarcástico Geoffrey, mas sua carreira já era sólida desde os anos 1970. Com forte atuação no teatro britânico, integrou a prestigiada “Royal Shakespeare Company”. Continua ativo, atuando em filmes, séries e peças.
Tatyana Ali (Ashley Banks): Ela também se destaca como cantora de RnB e jazz. Will Smith, aliás, ajudou a impulsionar sua carreira musical. Após a série, participou de diversas séries e filmes, incluindo a popular novela americana “The Young and the Restless”. Também foi porta-voz da campanha presidencial de Barack Obama em 2008.
Karyn Parsons (Hilary Banks): Esteve em episódios de algumas séries e aos poucos reduziu a sua presença nas telas ? está longe da televisão desde 2002 e do cinema desde 2017. Atualmente produz conteúdo educativo, como escritora e produtora de histórias e desenhos para o público infantil.
James Avery: O ator deu vida ao inesquecível Tio Phil, o juiz Philip Banks. Após o fim da série, ele participou de episódios de produções populares como CSI, Crossing Jordan, Grey?s Anatomy, entre outras.
James Avery, contudo, é o único membro do elenco principal que infelizmente já nos deixou. Ele morreu em 31 de dezembro de 2013, aos 68 anos, em Glendale, Califórnia, devido a complicações após uma cirurgia cardíaca.
Daphne Reid (Vivian Banks – 2ª versão): Após a saída de Janet Hubert, assumiu o papel na série entre 1993 e 1996. Durante esse período, emendou trabalhos de modelo.
Daphne Reid segue ativa na carreira e recentemente participou da série “Bel-Air”, uma releitura moderna de “Um Maluco no Pedaço”. Ela também atuou em produções como “Frank’s Place” e no filme “A Jazzman’s Blues”.