Confira 22 músicos do rock que completam 80 anos em 2026

Robby Krieger ? Nascido em 8 de janeiro de 1946, é guitarrista americano do The Doors. Assinou algumas das principais canções da banda e desenvolveu um estilo que mescla rock, blues e influências latinas.
Aynsley Dunbar ? Nascido em 10 de janeiro de 1946, é baterista inglês com extensa carreira. Passou por bandas próprias e colaborou com nomes como Frank Zappa, Jeff Beck, Journey e Whitesnake.
Tony Kaye ? Nascido em 11 de janeiro de 1946, é tecladista e membro fundador do Yes. Participou das fases iniciais da banda e retornou ao grupo entre 1983 e 1996.
David Gilmour ? Nascido em 6 de março de 1946, é guitarrista e vocalista inglês. Entrou para o Pink Floyd em 1968 e consolidou-se como um dos músicos mais influentes do rock, tanto pelo trabalho na banda quanto em carreira solo.
Andy Bown ? Nascido em 27 de março de 1946, é tecladista e guitarrista inglês, conhecido pela longa colaboração com o Status Quo em estúdio e em apresentações ao vivo.
Dave Hill ? Nascido em 4 de abril de 1946, é guitarrista do Slade e tornou-se um dos rostos mais reconhecíveis do glam rock britânico.
Bill Kreutzmann ? Nascido em 7 de maio de 1946, é baterista e cofundador do Grateful Dead. Participou das várias fases do grupo e de projetos derivados após a morte de Jerry Garcia.
Donovan ? Nascido em 10 de maio de 1946, Donovan Phillips Leitch é cantor escocês e uma das principais referências do folk e da psicodelia britânica nos anos 1960.
Dave Mason ? Nascido em 10 de maio de 1946, é guitarrista inglês e membro fundador do Traffic. Atuou também como músico de sessão e artista solo.
Robert Fripp ? Nascido em 16 de maio de 1946, é fundador do King Crimson e reconhecido pela abordagem experimental e por colaborações com artistas como David Bowie, Brian Eno e Peter Gabriel.
Tony Levin ? Nascido em 6 de junho de 1946, é baixista americano. Trabalhou com King Crimson e Peter Gabriel e atuou amplamente como músico de sessão.
Noddy Holder ? Nascido em 15 de junho de 1946, é vocalista e guitarrista do Slade e foi uma das principais vozes do glam rock britânico nos anos 1970.
Andy Mackay ? Nascido em 23 de julho de 1946, é saxofonista e tecladista, cofundador do Roxy Music, e ajudou a definir a identidade sonora da banda.
Don Powell ? Nascido em 10 de setembro de 1946, é baterista do Slade e participou ativamente das atividades do grupo por décadas.
Daryl Hall ? Nascido em 11 de outubro de 1946, é cantor americano da dupla Hall e Oates, um dos projetos mais bem-sucedidos do pop rock das décadas de 1970 e 1980.
Chris Slade ? Nascido em 30 de outubro de 1946, é baterista galês que integrou o AC/DC em diferentes períodos e colaborou com diversos artistas e bandas.
Martin Barre ? Nascido em 17 de novembro de 1946, é guitarrista do Jethro Tull por décadas e também desenvolveu carreira solo.
Carmine Appice ? Nascido em 15 de dezembro de 1946, é baterista americano e figura influente no hard rock e no heavy metal. Atuou em bandas como Vanilla Fudge e Cactus.
Edgar Winter ? Nascido em 28 de dezembro de 1946, é multi-instrumentista e líder do Edgar Winter Group, além de irmão de Johnny Winter.
Patti Smith ? Nascida em 30 de dezembro de 1946, é cantora, compositora e escritora americana, referência do punk e do rock alternativo, com atuação relevante também na literatura.
Clive Bunker ? Nascido em 30 de dezembro de 1946, foi o primeiro baterista do Jethro Tull e participou dos álbuns iniciais da banda antes de seguir carreira como músico de estúdio.