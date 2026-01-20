Por Flipar
Conhecida como o “Caribe brasileiro”, Arraial do Cabo Ã© um dos destinos mais impressionantes do litoral fluminense. Entre suas inÃºmeras atraÃ§Ãµes naturais, a Praia do Farol se destaca como um verdadeiro tesouro.
Afinal, localizada em uma Ã¡rea protegida pela Marinha do Brasil, ela Ã© considerada uma das praias mais limpas e preservadas nÃ£o sÃ³ do estado, mas de todo o paÃs. O acesso controlado e o tempo limitado de visita ajudam a conservar seu visual intocado.
Com Ã¡guas cristalinas e paisagens de tirar o fÃ´lego, a Praia do Farol Ã© o cartÃ£o-postal ideal para abrir as portas de Arraial, onde nÃ£o faltam mirantes, trilhas e mergulhos. Assim, que tal conhecermos mais atraÃ§Ãµes para se conhecer em Arraial?
Um dos pontos mais emblemÃ¡ticos de Arraial do Cabo, a Fenda de Nossa Senhora. Formada por rochas imponentes, Ã© um lugar de contemplaÃ§Ã£o e fÃ©, onde, segundo a tradiÃ§Ã£o, pescadores viram a imagem da Virgem Maria durante uma tempestade.
A vista do pÃ´r do sol Ã© deslumbrante e o local atrai turistas em busca de fotos, paz e o famoso beijo nas rochas, visto como uma bÃªnÃ§Ã£o da natureza e da fÃ©.
Apesar do nome, a Lagoa de Araruama Ã© uma laguna hipersalina, sendo uma das maiores do mundo nesse tipo. Localizada na RegiÃ£o dos Lagos, cobre 160 km da costa do RJ e tem papel essencial na vida de muitas famÃlias de pescadores.
Suas Ã¡guas extremamente salgadas atraem visitantes. Recentemente, ganhou destaque com o selo internacional Bandeira Azul, conferido a duas de suas praias, por atenderem a rigorosos padrÃµes ambientais e de qualidade turÃstica.
A trilha que parte da Praia dos Anjos leva ao mirante da Praia do Forno, revelando uma das vistas mais espetaculares de Arraial do Cabo. Apesar da subida Ãngreme, o percurso Ã© curto e acessÃvel. O mirante conta com um banco onde Ã© difÃcil nÃ£o parar para admirar a paisagem.
A trilha Ã© tambÃ©m o caminho para a paradisÃaca Praia do Forno, que pode ser acessada de barco por quem preferir evitar a caminhada. Um passeio imperdÃvel!
Os passeios de barco sÃ£o uma das formas mais populares de conhecer Arraial do Cabo. Partindo da Praia dos Anjos, os roteiros passam por praias paradisÃacas como a do Farol e as Prainhas do Pontal do Atalaia, alÃ©m de pontos como a Gruta Azul e a Fenda de Nossa Senhora.
Com 40 km de extensÃ£o, a Praia Grande se destaca pela beleza e infraestrutura. Suas Ã¡guas cristalinas, que variam entre azul-turquesa e verde-esmeralda, contrastam com a areia branca e fina. DemocrÃ¡tica, recebe desde famÃlias atÃ© surfistas.
Arraial do Cabo Ã© considerado um dos melhores destinos de mergulho do Brasil, com Ã¡guas claras e rica vida marinha. Os pontos de mergulho, acessÃveis por barco, permitem observar tartarugas, cardumes, corais e atÃ© naufrÃ¡gios.
JÃ¡ o snorkel Ã© ideal para iniciantes e pode ser feito em praias como a do Forno ou nas Prainhas do Pontal. A boa visibilidade e a diversidade de espÃ©cies garantem uma experiÃªncia fascinante para quem deseja visitar o fundo do mar.
As Prainhas do Pontal do Atalaia sÃ£o acessadas por uma a escadaria comentada no comeÃ§o da galeria. Formadas por duas praias que se unem na marÃ© baixa, oferecem mar calmo e cristalino, digno de Caribe. A temperatura da Ã¡gua Ã© agradÃ¡vel o ano inteiro.