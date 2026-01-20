Os passeios de barco sÃ£o uma das formas mais populares de conhecer Arraial do Cabo. Partindo da Praia dos Anjos, os roteiros passam por praias paradisÃ­acas como a do Farol e as Prainhas do Pontal do Atalaia, alÃ©m de pontos como a Gruta Azul e a Fenda de Nossa Senhora.