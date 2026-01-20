Parte da infÃ¢ncia foi vivida na casa da avÃ³ materna, em SÃ£o Paulo, durante o processo de separaÃ§Ã£o dos pais. ApÃ³s a morte da avÃ³, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde passou a morar com a mÃ£e e o padrasto, o ator Jece ValadÃ£o (1930 – 2006).