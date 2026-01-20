Por Flipar
Segundo a empresa, a decisÃ£o foi tomada de forma consensual entre as partes, marcando o fim de um dos ciclos mais longos e emblemÃ¡ticos da televisÃ£o brasileira no sÃ©culo 21.
Luciana chegou Ã emissora em 2001 e, desde entÃ£o, esteve Ã frente do ?SuperPop?, exibido nas noites de quarta-feira, alÃ©m de ter comandado outros programas, como ?Mega Senha?, entre 2010 e 2011, e o ?Luciana by Night?, exibido de 2012 a 2021.Â
Luciana Gimenez publicou um texto extenso nas redes sociais para comentar a despedida.?Tenho orgulho do que construÃmos. Tenho gratidÃ£o por cada equipe, cada produtor, cada convidado e cada telespectador que esteve comigo ao longo da jornada?, declarou.Â
?O coraÃ§Ã£o aperta de saudade, mas a certeza Ã© maior: fizemos a diferenÃ§a?, afirmou, antes de deixar em aberto os prÃ³ximos passos da carreira. ?2026 serÃ¡ um ano de viver um novo desafio!?, anunciou, sem revelar detalhes.
A saÃda acontece em um momento de mudanÃ§as internas na emissora. Recentemente, a RedeTV! passou por uma reestruturaÃ§Ã£o acionÃ¡ria, apÃ³s Marcelo de Carvalho, empresÃ¡rio e ex-marido de Luciana, vender sua participaÃ§Ã£o na empresa para Amilcare Dallevo JÃºnior, presidente e cofundador do canal.
Luciana Gimenez Morad nasceu em SÃ£o Paulo, em 3 de novembro de 1969, e construiu uma trajetÃ³ria multifacetada como apresentadora, empresÃ¡ria e modelo, tornando-se uma das figuras mais conhecidas da televisÃ£o brasileira.Â
Filha do empresÃ¡rio JoÃ£o Alberto Morad e da atriz Vera Gimenez, ela cresceu em uma famÃlia de classe mÃ©dia alta, com ascendÃªncia espanhola, portuguesa e libanesa.Â
Parte da infÃ¢ncia foi vivida na casa da avÃ³ materna, em SÃ£o Paulo, durante o processo de separaÃ§Ã£o dos pais. ApÃ³s a morte da avÃ³, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde passou a morar com a mÃ£e e o padrasto, o ator Jece ValadÃ£o (1930 – 2006).
A sua carreira profissional comeÃ§ou cedo, aos 13 anos, quando iniciou trabalhos como modelo. Integrante da agÃªncia Elite, Luciana construiu uma sÃ³lida trajetÃ³ria internacional, desfilando para grifes renomadas e vivendo em cidades como MilÃ£o, Paris, Hamburgo, Londres e Nova York.Â
A estreia como apresentadora aconteceu em 15 de janeiro de 2001, quando assumiu o comando do ?SuperPop? na RedeTV!, substituindo Adriane Galisteu.Â
O programa, voltado a entrevistas com celebridades e temas polÃªmicos, enfrentou resistÃªncia inicial do pÃºblico e da crÃtica. Luciana foi alvo de comentÃ¡rios negativos por erros de linguagem e gafes, atribuÃdos por ela ao fato de ter passado anos fora do paÃs falando apenas inglÃªs.
Em 2010, Luciana passou a apresentar o game show ?Mega Senha? ao lado de Marcelo de Carvalho, e dois anos depois estreou o ?Luciana by Night?, seu primeiro talk show, exibido semanalmente com a participaÃ§Ã£o do humorista Diogo Portugal.Â
Na vida pessoal, Luciana teve relacionamentos de grande repercussÃ£o pÃºblica. Ainda adolescente, namorou o cantor Rod Stewart, e em 1998 conheceu Mick Jagger, lÃder e vocalista dos Rolling Stones, com quem teve seu primeiro filho, Lucas Maurice Morad Jagger, nascido em Nova York, em 18 de maio de 1999.Â
A gestaÃ§Ã£o e o nascimento do filho foram amplamente noticiados, assim como a disputa judicial que levou ao reconhecimento da paternidade e Ã fixaÃ§Ã£o de pensÃ£o. ApÃ³s retornar ao Brasil em 2001, Luciana se estabeleceu em SÃ£o Paulo com a mÃ£e e o filho.
Em 2004, conheceu Marcelo de Carvalho, com quem se casou dois anos depois, em uma cerimÃ´nia realizada em Ilhabela.Â
Do relacionamento nasceu seu segundo filho, Lorenzo Gabriel Morad Fragali, em 2011. A uniÃ£o chegou ao fim em 2018, apÃ³s 12 anos.Â
Ao longo de mais de duas dÃ©cadas de carreira, Luciana Gimenez construiu uma imagem marcada por exposiÃ§Ã£o, polÃªmicas, reinvenÃ§Ã£o e permanÃªncia, mantendo-se como um dos nomes mais reconhecidos da televisÃ£o brasileira contemporÃ¢nea.