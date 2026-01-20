Fáceis de cuidar: plantas que não exigem poda frequente

Por Flipar
A Espireia é um gênero de arbustos floríferos da família Rosaceae, nativo da zona temperada do Hemisfério Norte, com maior diversidade no leste da Ásia .
Uma das espécies, Spiraea japonica, é originária do Japão e da China, crescendo bem em solo alcalino, sob sol pleno ou meia-sombra .
Popularmente chamada de ?buquê de noiva?, a Espireia exibe flores vibrantes em tons de rosa, roxo ou branco, atingindo entre 60?cm e 1,5?m de altura .
A Tuia americana, ou Thuja occidentalis, é uma conífera perene da família Cupressaceae, nativa do leste do Canadá e do norte dos Estados Unidos .
A variedade anã ?Anna?s Magic Ball? destaca-se por sua forma compacta e visual limpo, ideal para cercas-vivas discretas e com manutenção reduzida .
Sua folhagem densa e perene confere elegância duradoura ao jardim sem necessidade de podas frequentes.
O gênero Yucca compreende plantas robustas dentro da família Asparagaceae, naturais da América do Norte, da América Central até o Canadá meridional .
É também resistente à seca, pragas e fácil de manter, ideal para locais com bastante sol e solo drenado.
Cactos e suculentas constituem um grupo diversificado de plantas xerófitas adaptadas a ambientes áridos e secos. Os cactos pertencem à família Cactaceae, com quase 2?mil espécies nativas da América do Norte e do Sul ? especialmente México ? e cultivadas mundialmente .
Já as suculentas incluem muitas outras famílias, originárias de regiões áridas como África do Sul e Madagascar .