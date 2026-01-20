Balneário Camboriú: veja a Times Square Brasil, inspirada em Nova York

Por Flipar
Originalmente chamada de Longacre Square, a região recebeu o nome atual em 1904, quando o jornal The New York Times mudou sua sede para o edifício One Times Square.
No entanto, nas décadas de 1970 e 1980, a área enfrentou um declínio, com o aumento da criminalidade e a proliferação de estabelecimentos de má reputação.
A revitalização começou na década de 1990, com esforços do governo e da iniciativa privada para transformar a Times Square em um destino seguro e atraente para turistas e moradores.
Hoje, a Times Square é um dos locais mais visitados do mundo, recebendo cerca de 50 milhões de turistas anualmente. É o epicentro da Broadway, com mais de 40 teatros que apresentam alguns dos espetáculos mais famosos do planeta.
Além disso, abriga lojas de grandes marcas, restaurantes temáticos, museus interativos e estúdios de televisão, como o famoso Good Morning America da ABC.
A área também contempla diversas atrações famosas, como a escadaria vermelha da TKTS, onde é possível comprar ingressos com desconto para espetáculos, e grandes lojas temáticas, como a M&M’s World e a Disney Store.
A Times Square também tem presença constante em filmes e séries de TV, o que a tornou um ícone da cultura pop e um destino obrigatório para qualquer visitante da “cidade que nunca dorme”.