Delicados espaços para devoção, capelas se espalham pelo mundo

Muitas são construídas em locais de devoção, como santuários ou propriedades privadas. Seu tamanho reduzido e função específica diferenciam-nas das grandes catedrais e basílicas.
A origem das capelas remonta ao Cristianismo primitivo, quando fiéis criavam pequenos espaços para culto em casas ou cavernas. Na Idade Média, nobres e monarcas construíram capelas particulares em castelos e palácios
Com a expansão do cristianismo, elas se espalharam pela Europa e, depois, pelo mundo através de missões religiosas. Hoje, podem ser encontradas em escolas, hospitais, aeroportos e locais turísticos. Veja algumas capelas de beleza chamativa.
Capela Sistina (Itália) ? 1473-1481 – No Vaticano, é famosa pelos afrescos de Michelangelo, como A Criação de Adão. Utilizada para eventos papais, impressiona pelo teto ricamente decorado. Seu destaque é O Juízo Final, pintado em 1536-1541.
Saint-Chapelle (França) ? 1242-1248 – Localizada em Paris, possui vitrais góticos deslumbrantes que criam efeitos incríveis com a luz. Construída no século XIII para abrigar relíquias sagradas. Sua arquitetura refinada encanta visitantes do mundo todo.
Capela Real de Granada (Espanha) ? 1505-1517 – Acolhe os túmulos dos Reis Católicos e combina estilos gótico e renascentista. O altar-mor e os vitrais aumentam sua grandiosidade. Seu acervo inclui arte sacra e objetos históricos espanhóis.
Capela da Medalha Milagrosa (França) ? 1815 – Local de peregrinação onde a Virgem Maria teria aparecido a Catarina Labouré. Seu interior simples inspira espiritualidade e devoção. Fiéis acreditam no poder das orações feitas ali.
Capela de São Miguel (Portugal) ? Século XVI – Situada na Universidade de Coimbra, possui teto pintado e um impressionante órgão barroco. Pequena, mas repleta de detalhes manuelinos. Era usada para cerimônias acadêmicas e religiosas.
Capela das Pedras (EUA) ? 1956 – Construída no meio das rochas em Sedona, Arizona, tem um design moderno e impactante. Uma grande cruz de vidro domina sua fachada. Seu interior simples contrasta com a paisagem grandiosa.
Capela de São Basílio (Rússia) ? 1555-1561 – Parte da Catedral de São Basílio, em Moscou, com cúpulas coloridas icônicas. Cada capela interna tem murais ricamente decorados. Foi construída por ordem de Ivan, o Terrível.
Capela de Thorncrown (EUA) ? 1980 – No Arkansas, sua estrutura de vidro e madeira se integra à floresta. Grandes janelas permitem a entrada de luz natural. Um exemplo marcante da arquitetura orgânica moderna.
Capela do Rei (Reino Unido) ? 1475-1528 – No Castelo de Windsor, abriga túmulos de monarcas britânicos. Destaca-se pelos vitrais medievais e teto gótico impressionante. Foi palco de casamentos da família real.
Capela de Ronchamp (França) ? 1954 – Projetada por Le Corbusier, tem formas curvas e assimétricas inovadoras. Pequenas aberturas na parede criam um jogo único de luz. Apesar da simplicidade, transmite paz e introspecção.
Capela de St. Gildas (França) ? Século XI – Esculpida em uma encosta rochosa na Bretanha, tem um ar rústico e místico. Diz-se que foi retiro do monge Gildas no século XI. Seu isolamento a torna ideal para contemplação.
Capela do Senhor da Pedra (Portugal) ? 1686 – Construída sobre uma rocha à beira-mar, em Vila Nova de Gaia. O mar a envolve durante tempestades, criando um cenário dramático. É um local de culto e peregrinação religiosa.
Capela de São Miguel da Agulha (França) ? Século X – Esculpida na rocha no Monte São Miguel, tem acesso difícil, mas vista incrível. Seu interior simples reflete seu uso medieval por monges. Pequena e austera, transmite paz e espiritualidade.
Capela de Kizhi Pogost (Rússia) ? 1714 – Feita inteiramente de madeira, sem pregos, fica em uma ilha no Lago Onega. Suas cúpulas esculpidas criam um visual impressionante. Representa a maestria dos carpinteiros russos antigos.