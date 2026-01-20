Morcego que ficou sumido por 55 anos é encontrado por pesquisadores

Por Flipar

Este morcego raro é nativo da região do Deserto de Karakum, que se estende pelas fronteiras do Turcomenistão, Cazaquistão e Uzbequistão.
Wikimedia Commons/flydime

Participaram da busca pesquisadores do Uzbequistão, Alemanha e Turcomenistão.
Reproduc?a?o/YouTube

Posteriormente, um macho foi encontrado em uma caverna a quase 90 quilômetros do primeiro registro.
Beverly Mixon/Pixabay

Além disso, o governo do Turcomenistão estuda criar uma grande área de proteção ambiental para preservar essa e outras espécies locais.
Wikimedia Commons/Bjørn Christian Tørrissen

Assim como o morcego-orelhudo-turcomano, há outras espécies raras de morcego que despertam o interesse da ciência; veja algumas!
paislie/Pixabay

Morcego-fantasma ? Natural do norte da Austrália, essa espécie é conhecida por sua capacidade de caça silenciosa e pela dificuldade de ser visto em seu habitat.
Wikimedia Commons/Chiroptera09

Histiotus alienus ? Depois de ficar mais de um século desaparecido, esse morcego endêmico do sul do Brasil voltou a ser registrada por pesquisadores brasileiros em 2018.
Vinícius C. Cláudio/Fiocruz/Promasto

Morcego-dourado-filipino ? Embora seja um dos maiores morcegos do mundo, com uma envergadura que pode chegar a 1,7 metro, é considerado raro e está ameaçado de extinção devido à caça.
iNaturalist ? Cheongweei Gan

