Alimentos que aliviam os desconfortos na barriga

Por Flipar
O consumo de chás de ervas ? como erva-doce, camomila e erva-cidreira ? é amplamente recomendado para diferentes desconfortos. Eles costumam ajudar em casos de dor de cabeça, insônia, ansiedade, estresse e outros sintomas.
O chá de hortelã é um aliado contra a azia e a acidez estomacal, especialmente após refeições gordurosas. Também pode ajudar quem sofre de gastrite, graças às suas propriedades medicinais.
Legumes cozidos no vapor são uma boa alternativa para quem está com dor de barriga. O método deixa os alimentos mais macios, leves e fáceis de digerir, trazendo alívio ao sistema digestivo.
Na culinária existem vários métodos de cocção, alguns estudados mundialmente e outros preservados por culturas específicas. A cesta de bambu, muito usada em países asiáticos, é prática e ideal para cozinhar legumes no vapor com rapidez.
O consumo diário de frutas é essencial para fortalecer o sistema imunológico e garantir energia. Isso se deve, em parte, à frutose, o açúcar natural presente nesses alimentos.
Como diz o ditado, ?uma maçã por dia mantém você longe do médico?. As frutas, ricas em fibras, favorecem a digestão e o bom funcionamento do intestino.
Os peixes têm carne mais suave que as carnes suína ou bovina e podem ser mais pobres ou mais ricos em gordura. Os magros incluem linguado, namorado e robalo; já atum, salmão e sardinha estão entre os mais gordos.
Peixes de água fria são especialmente benéficos para o estômago, pois têm digestão mais fácil. Há inúmeras receitas para incluí-los na dieta, como o salmão grelhado temperado apenas com azeite extravirgem e sal.
A melancia combate a retenção de líquidos e o inchaço corporal, além de ser rica em fibras. Isso favorece o trânsito intestinal e contribui para o bem-estar digestivo.
Por ter muita água, a melancia é excelente para hidratar o organismo. Consumida como suco, também age como diurético natural graças ao potássio e ao magnésio presentes na fruta.
Há muitos tipos de sopa, como cebola, canja e minestrone, mas quem está com dor intestinal precisa de versões mais leves. Nesses casos, é importante controlar a gordura e escolher ingredientes que ofereçam os nutrientes certos.
A sopa de cenoura é uma opção leve e eficaz contra desconfortos estomacais. Ao adicionar arroz, o prato ganha efeito regulador, ajudando a equilibrar o intestino.
O kefir é uma bebida fermentada produzida com microrganismos cultivados, normalmente, em leite de vaca, cabra ou ovelha. É rico em vitaminas, cálcio, magnésio, enzimas e probióticos.
O kefir pode ser consumido como iogurte natural, com mel ou frutas. Apesar dos benefícios, recomenda-se não ultrapassar um copo por dia para evitar efeito reverso, como dor abdominal ou diarreia.
Nas saladas, é essencial lavar bem as folhas em água corrente para evitar bactérias. Também convém não usar molhos muito gordurosos, que podem irritar o sistema digestivo.
Uma boa opção é a salada colorida com folhas escuras, como couve, agrião e espinafre, ricas em vitaminas, minerais e fibras. As folhas mais claras, como o alface, também ajudam a aliviar dores musculares.
Cereais integrais como aveia, linhaça, chia, quinoa e grão-de-bico são ricos em vitaminas e minerais. Esses grãos ajudam no bom funcionamento do intestino e contribuem para uma dieta mais equilibrada.
Cereais mais fibrosos, como farelo de trigo, centeio e aveia, são ideais para aliviar a constipação. Uma boa alternativa é preparar um bolo integral com linhaça e granola.
A água de coco é um suco natural diurético, leve e com poucas calorias. Rica em cálcio, magnésio e potássio, ajuda a repor nutrientes e hidratar o organismo.
Uma forma criativa de consumir água de coco é usá-la no lugar do leite em uma vitamina de melão, hortelã e mel. Batida com gelo, fica leve, refrescante e muito nutritiva.