Polícia suspeita de ataque de cães selvagens após ‘sinais’ em corpo de mulher encontrado em praia da Austrália

Por Flipar
A polícia ainda investiga se a jovem se afogou e foi atacada posteriormente ou se foi vítima direta dos dingos.
A segunda hipótese é considerada a mais provável devido ao histórico de ataques de dingos na região.
Em 2023, um menino de 10 anos foi mordido e arrastado para a água por animais da espécie enquanto caminhava em uma praia. Por sorte, ele foi salvo pela mãe e sofreu apenas ferimentos leves.
K?gari, anteriormente conhecida como Fraser Island, é a maior ilha de areia do mundo e fica no estado de Queensland, na Austrália.
Reconhecida como Patrimônio Mundial da UNESCO, a ilha é famosa por seus ecossistemas únicos, como florestas tropicais que crescem diretamente sobre dunas de areia.
A ilha também abriga mais de cem lagos de água doce, como o famoso Lake McKenzie, de águas cristalinas.
Os dingos são canídeos selvagens nativos da Austrália, descendentes de lobos asiáticos que chegaram ao continente há milhares de anos.
Adaptados a diversos ambientes, eles vivem em desertos, florestas e regiões costeiras, e se destacam pela grande resistência física.
Os dingos desempenham um papel vital como predadores de topo, ajudando a controlar populações de herbívoros e espécies invasoras.
Fisicamente, eles têm pelagem amarelada ou avermelhada, orelhas eretas e uma cauda peluda.
Eles caçam em grupo ou sozinhos, e se alimentam de pequenos e médios animais, como cangurus, coalas, coelhos e roedores.