Ponte submersa traz curiosidades sobre a ocupação humana

A análise da ponte de 7,6 metros de comprimento, que está submersa na Caverna Genovesa, levou os pesquisadores a concluírem que sua construção data de quase 6 mil anos.
Bogdan Onac, professor da Escola de Geociências da Universidade do Sul da Flórida, declarou à CNN ser provável que a ponte na ilha de Maiorca (foto) tenha sido usada por 500 anos até ser engolida pela água.
Cavernas são estruturas naturais que despertam grande curiosidade dos leigos e atraem cientistas para pesquisas. Muitas, inclusive, são pontos de visitação pelo planeta. Veja curiosidades sobre cavernas pelo mundo.
Caverna em Tulum(México) – Recentemente, pesquisadores do Instituto Nacional de Antropologia e História do México (INAH) encontraram uma estrutura que, segundo os estudos, era usada pelos antigos maias para captar água da chuva. A descoberta estava no Parque Nacional de Tulum, um sítio arqueológico bem preservado.
Caverna Castelbouc (França) – Cientistas franceses anunciaram a descoberta de três pegadas de dinossauros durante uma expedição à caverna Castelbouc, no platô Causse Méjean, no sul da França. Com 1,25 metro de comprimento, as pegadas pertenceram a alguns dos maiores seres vivos do mundo.
Mammoth ( EUA) – A caverna fica no Parque Nacional de Mammoth Cave, ou seja, a caverna dá nome ao parque. Situada no estado de Kentucky. Ela tem cerca de 591 km com rochas sedimentares. Passarelas dão acesso a diversos pontos dessa gruta.
Reed Flute Cave (China) – Fica a 5 km do centro de Guilin, em Guangxi. Acredita-se que a caverna tenha 180 milhões de anos.
Hölloch (Suíça) ? Essa caverna, em Muotha, é notável por ficar a 938 metros de profundidade. É a segunda maior da Europa e foi formada pelo chamado Carste, termo que designa o relevo criado pela dissolução química de rochas. Percorrer certos trechos é pura aventura.
Cavernas de Água Clara (Malásia) – Ficam em Sarawak e se chamam Gua Air Jernih. Este sistema de cavernas interligadas foi descoberto em 1978 e tem 224 km – o nono maior do planeta.
Grutas de Jeita Grotto (Líbano) – Complexo de duas cavernas de pedra calcária cárstica, interligadas, totalizand 9 km no vale de Nahr al-Kalb.
Caverna de Thuam Lamg (Tailândia)- Fica nas montanhas Doi Nang Non, ao longo da fronteira com Mianmar, em Chiang Rai. um sistema de cavernas longo e estreito pontuado por algumas câmaras subterrâneas.
Toca da Boa Vista (Brasil) – Maior caverna brasileira, localizada em Campo Formoso, Bahia. É também a maior do hemisfério sul, com 100 km de extensão. É uma gruta seca, com temperatura de 30ºC, depósitos de fósseis e galerias com sedimentos espessos.