‘Catedral subterrânea’ contra enchentes chama atenção no Japão

Por Flipar
A estrutura foi construída para evitar que rios e canais transbordem durante épocas de chuvas fortes e tufões no Japão.
A região de Tóquio possui um grande número de rios e sofreu com urbanização e industrialização, o que agravou sua vulnerabilidade a enchentes.
Ao longo do tempo, o país adotou medidas como a “Lei do Rio” (1896), que exigia a construção de diques, mas elas foram insuficientes.
O devastador tufão Vera, em setembro de 1959, causou a morte de mais de 5 mil pessoas e deixou 39 mil feridos. A partir dali, o governo japonês começou a investir em planos efetivos contra inundações.