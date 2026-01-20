Essas plantas se destacam pela beleza das folhagens

Por Flipar
A Costela-de-Adão (Monstera deliciosa) é famosa por suas grandes folhas recortadas e brilhantes, que trazem um toque tropical e exótico para qualquer ambiente. Originária da América Central, essa planta é cultivada em regiões tropicais e interiores, destacando-se como uma das mais apreciadas em decoração.
A Calathea (Calathea ornata) encanta com suas folhas que exibem listras rosa e verdes, criando um contraste fascinante. Nativa da América do Sul, ela é amplamente cultivada como planta ornamental, especialmente em ambientes internos, devido à sua resistência e beleza única.
A Alocasia (Alocasia amazonica) é conhecida por suas folhas grandes, brilhantes e com veias marcantes. Originária do Sudeste Asiático, a Alocasia é ideal para interiores e regiões tropicais, trazendo um toque de sofisticação com sua folhagem dramática.
A Maranta (Maranta leuconeura), com suas folhas coloridas e padrões geométricos, é uma planta que chama a atenção pela beleza e delicadeza. Nativa do Brasil, a Maranta é muito cultivada como planta de interior, sendo popular por sua capacidade de prosperar em ambientes sombreados e úmidos.
A Ficus-lira (Ficus lyrata) tem folhas grandes em forma de violino, que são verdadeiramente impressionantes. Originária da África Ocidental, ela é encontrada em jardins tropicais e cultivada em interiores, sendo especialmente valorizada por sua aparência imponente.
A Samambaia (Nephrolepis exaltata) é uma planta com folhagem delicada, que se espalha de maneira pendente, criando um visual arejado e elegante. Nativa das regiões tropicais e subtropicais, a samambaia é comum em florestas e ambientes internos, sendo popular pela sua capacidade de purificar o ar.
A Colocasia (Colocasia esculenta) possui grandes folhas brilhantes em formato de coração, tornando-a uma das plantas mais adoradas por quem aprecia folhagens exuberantes. Originária do Sudeste Asiático, ela é cultivada em regiões tropicais e subtropicais, especialmente em jardins aquáticos.
A Peperômia-melancia (Peperomia argyreia) é uma planta compacta que se destaca por suas folhas listradas, com um padrão que remete à casca de uma melancia. Nativa da América do Sul, ela é cultivada principalmente em ambientes internos, oferecendo uma beleza simples e charmosa.
A Begônia-rex (Begonia rex) é conhecida por suas folhas assimétricas e coloridas, com tons que variam entre roxo, verde e prata. Originária da Índia, essa begônia é frequentemente cultivada em jardins e interiores, sendo uma planta ornamental muito valorizada por sua folhagem rica em detalhes.
O Filodendro-brasil (Philodendron hederaceum ?Brasil?) é uma variedade de filodendro com folhas verdes e manchas amarelas que conferem um visual tropical e moderno. Originário da América Central e do Sul, ele é encontrado em ambientes internos e jardins tropicais, sendo muito apreciado por sua resistência e facilidade de cuidado.
A Aglaonema (Aglaonema spp.) possui folhas variegadas, com combinações de verde, prata e até vermelho, o que a torna uma planta de folhagem muito chamativa. Nativa do Sudeste Asiático, ela é comumente cultivada em interiores, especialmente em locais sombreados, devido à sua resistência e aparência vibrante.
O Croton (Codiaeum variegatum) se destaca pelas suas folhas coloridas, com uma variedade impressionante de tons de vermelho, amarelo, laranja e verde. Originário da região do Pacífico e Indonésia, o croton é encontrado principalmente em jardins tropicais, onde sua folhagem brilhante e cheia de cores é o centro das atenções.
A Zamioculca (Zamioculcas zamiifolia) tem folhas espessas, brilhantes e de um verde profundo, sendo uma planta resistente e de fácil manutenção. Originária da África Oriental, ela é comumente cultivada em ambientes internos, onde se adapta bem à falta de luz intensa e à baixa necessidade de água.
A Pilea-pendente (Pilea peperomioides) é famosa por suas folhas arredondadas e suculentas, que se tornam um ponto focal em qualquer ambiente. Nativa da China, ela é cultivada em ambientes internos e se destaca por seu visual moderno e por ser uma excelente opção para quem busca uma planta de fácil cuidado.
A Aspidistra (Aspidistra elatior) possui folhas largas e resistentes, de um verde escuro e profundo. Originária da China e Japão, ela é frequentemente cultivada em interiores e jardins sombreados, sendo apreciada pela sua robustez e pela capacidade de prosperar em locais com pouca luz.