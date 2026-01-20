Cidade capixaba tem maior estátua de Buda do Ocidente

Por Flipar
Neste município, fica localizado o Mosteiro Zen Morro da Vargem, que apresenta uma monumental estátua de Buda, com mais de 35 metros de altura, a maior do Ocidente. Ela, então, atrai visitantes em busca de meditação, autoconhecimento e turismo religioso.
Com práticas meditativas e retiros, o cenário oferece oportunidades para fotografias e momentos de introspecção. O foco maior é ao fim da tarde, quando a paisagem se transforma sob a luz do pôr do sol.
Fundado em 1974 pelo monge Ryotan Tokuda e um grupo de convertidos, o mosteiro, localizado a 350 metros de altitude, tem como trabalhos a formação de monges segundo as tradições orientais.
Nele, também há a realização de práticas budistas leigas, a fomentação artística-cultural e a educação ambiental, seguindo a escola secular Soto Ze.
Os visitantes buscam paz e renovação e encontram, em Ibiraçu, praias ideais para descanso e contemplação, que valorizam a conexão com o mar e a natureza.
Além disso, apresentam trilhas ecológicas em áreas de mata nativa, com possibilidade de avistar espécies locais da fauna, com a experiência de ecoturismo.
Existem outras opções amenas e com uma paisagem diversificada. Entre elas, cachoeiras, mirantes e reservas ecológicas, que atraem as atenções dos visitantes.
Alternativas interessantes e calmas para viagens em família, passeios românticos ou aventuras com amigos, longe do agito das grandes cidades.
Com as trilhas, os visitantes desfrutam de mirantes naturais e cachoeiras e momentos de lazer. Assim, em alguns pontos mais altos, é possível avistar o mar e a extensão da Mata Atlântica.
A cidade recebe visitantes com festas típicas que celebram o patrimônio local, como festivais de culinária capixaba e eventos folclóricos.
O local une natureza, espiritualidade e cultura única, sendo uma ótima opção para quem está em Vitória, capital do Espírito Santo, ou em Vila Velha, conhecida cidade do estado.
Desse modo, Ibiraçu tem uma área de 201,25 km², uma população de aproximadamente 12.591 habitantes e está localizada a 65 km de Vitória, a capital do Espírito Santo, pela BR-101.
O povoamento deste local começou com a chegada de imigrantes italianos fugindo da crise socioeconômica no país europeu. Eles foram trazidos em navios que aportavam em Vitória e seguiam para o núcleo colonial na região.
Inicialmente chamada de Vila Guaraná, a cidade foi renomeada em 1943 para Ibiraçu, que significa “árvore grande” em tupi-guarani, em referência a uma antiga árvore jequitibá que existia na região.
Os imigrantes foram responsáveis pelo desenvolvimento da produção agrícola, especialmente do café, impulsionando a economia local.
A partir da produção agrícola, surgiram os primeiros núcleos urbanos, que se desenvolveram com o fluxo de escoamento da produção.
Em 1891, a localidade foi emancipada e recebeu o nome de Vila Guaraná. Em 1943, passou a se chamar Ibiraçu, em referência à grande árvore que existia na região.
Por lá, existe o Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Saúde, um local religioso importante para a comunidade local.
Um marco histórico e religioso no centro da cidade é a Igreja Matriz de São Marcos. O santo é padroeiro da cidade e recebe um bonita festa anual, todo dia 25 de abril.
A festa de São Marcos em Ibiraçu é um momento importante para a comunidade, onde os fiéis celebram a vida e o legado do evangelista, considerado o fundador da Igreja de Alexandria.
O festival de Ibiraçu é um evento anual que celebra a gastronomia, música e cultura local, com pastel, caldo de cana e shows capixabas.
O Ibiraçu Esporte Clube foi um clube de futebol brasileiro de Ibiraçu, Espírito Santo, com as cores verde e branco. Mandava seus jogos no Estádio Marcos Jorge Campagnaro, conhecido como Marcão, e foi campeão estadual em 1988.