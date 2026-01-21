Melancia substitui bolo em aniversário de menino; veja o resultado

Por Flipar
A escolha refletiu a decisão da família de evitar açúcar nos primeiros anos de vida da criança. Até mesmo os convidados receberam frutas na festa dentro da filosofia de que uma rotina saudável combina com momentos especiais.
A curiosa alternativa agradou ao aniversariante, que se divertiu ao comer a fruta. O pedaço que tinha o enfeite com a idade do menino foi especial para ele, que aproveitou a suculência da fruta.
A melancia está entre as frutas preferidas das crianças por ter sabor naturalmente doce, textura macia e ser fácil de mastigar. Além disso, é refrescante, colorida e ajuda na hidratação, fatores que aumentam a aceitação entre os pequenos.
Não só no verão, mas é sempre importante uma alimentação leve, com frutas e verduras, e muita hidratação. A busca é por alimentos nutritivos, que trazem benefícios à saúde e refrescam. Assim, a melancia cai bem.
Afinal, esta fruta é rica em água, o que ajuda a manter o organismo e a pele hidratada. Isso também contribui para melhorar a retenção de líquidos e a prevenir a formação de pedra nos rins.
Além disso, a melancia é diurética e possui propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, anticancerígenas, digestivas e anti-hipertensivas.
Cabe destacar também que a cor vermelha da melancia é devido à presença de licopeno, um composto com ação antioxidante.
Outro aspecto importante desta fruta é a sua composição: 92% de água e apenas 6% de açúcar. Uma quantidade que não afeta negativamente os níveis no sangue.
A melancia é uma ótima opção de lanche nutritivo, pois é rica em nutrientes essenciais, como a vitamina C e a vitamina A. As vitaminas do complexo B também não ficam de fora, pois estão presentes as B3, B1, B2, B5 e B6.
Além de ser rica em água, outro grande benefício da melancia é que ela é uma ótima fonte de fibras. O corpo humano não possui enzimas para digeri-las, o que faz com que elas passem intactas pelo intestino.
Assim, como as fibras são absorvidas lentamente, elas contribuem para um melhor funcionamento do trânsito intestinal, As pessoas que sofrem com diarreias ou prisão de ventre, podem optar pelo consumo de melancia para ajudá-las neste sentido.
A melancia contribui para o bom funcionamento do sistema imune, já que estimula as células de defesa do organismo, devido ao fato de ser fonte de vitamina C e A. Elas atuam como antioxidantes, prevenindo o surgimento de doenças como gripes e resfriados.
A composição desta fruta é rica em carotenoides, como o licopeno. Algo que ajuda a proteger a pele dos danos causados pelos raios de sol. Já os antioxidantes contribuem para prevenir o dano dos radicais livres e evitar o envelhecimento precoce.
A melancia contém citrulina, um aminoácido que poderia aumentar os níveis de óxido nítrico no organismo. Algo que ajuda a dilatar os vasos sanguíneos e, assim, favorecer a diminuição da pressão arterial.
A citrulina é um aminoácido que pode melhorar o rendimento durante a prática de exercício. Essa fruta também contém potássio e magnésio, minerais importantes para prevenir a fraqueza muscular, melhorar a contração e as cãibras durante a atividade física intensa.
O licopeno presente na melancia possui ação antioxidante e anti-inflamatória, de forma que impede a oxidação do colesterol LDL. Isso previne a formação das placas de aterosclerose e o desenvolvimento de doenças cardíacas, como infarto ou AVC.
Essa fruta também possui cucurbitacina E, um composto que, de acordo com alguns estudos, pode inibir o crescimento de células tumorais, promovendo a remoção das células doentes do organismo.
A melancia possui poucas calorias e uma pequena quantidade de fibras. Essa combinação atrelada a uma alimentação equilibrada e saudável, pode ajudar na perda de peso.
A Melancia (Citrullus lanatus) é uma planta da família Cucurbitaceae e também o nome do seu fruto. Trata-se de uma trepadeira rastejante originária da África.
Originária das regiões secas, tem um centro de diversificação secundário no sul da Ásia. A domesticação ocorreu na África Central, onde a melancia é cultivada há mais de 5 000 anos.
Na China, a cultura foi introduzida por volta do século X, enquanto na Europa, por volta do século XIII. Foi trazida para o Brasil por negros de origem Banto e Sudanesa no processo de escravidão.
Uma outra opção que tem se expandido é a melancia amarela. Além da cor diferente, a fruta é mais doce e tem menos caroços do que a original.
A fruta é rica em fibras e a polpa amarela revela a presença do betacaroteno, substância que traz benefícios para o organismo.
A melancia também ficou famosa entre as crianças. Afinal, a fruta era o alimento mais consumido pela personagem Magali, de “A turma da Mônica”, do autor Maurício de Sousa.
A melancia conta com dois elementos importantes para uma digestão saudável: a água e as fibras. Com a alta concentração de água, a fruta pode se transformar em um suco refrescante e nutritivo.
Por fim, o consumo da melancia traz muitos nutrientes importantes para a saúde, seja na própria fruta ou em seu suco.