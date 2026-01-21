Estrada construída por moradores em penhasco impressiona na China

Por Flipar
Guizhou é uma província montanhosa e uma das regiões mais pobres e menos urbanizadas da China.
A província está localizada no sudoeste da China e tem uma população de cerca de 38,6 milhões habitantes.
A área é predominantemente montanhosa (cerca de 92,5% do território), caracterizada por vales profundos e cavernas de calcário.
A região é habitada por diversas minorias étnicas ? como Miao e Dong ? que preservam tradições, festivais e arquitetura em madeira.
Nessas aldeias, a vida é comunitária e baseada na agricultura, no cultivo de arroz em terraços e na criação de gado.
Nos últimos anos, o governo tem investido em infraestrutura, como a construção de pontes e rodovias, para acelerar o desenvolvimento regional Guizhou.