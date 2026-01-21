Ivete Sangalo chama atenção ao embarcar de roupão em Guarulhos

Por Flipar
Ela se preparava para embarcar com destino ao Rio de Janeiro, adotando um visual inusitado que rapidamente repercutiu entre fãs e curiosos. Sempre acessível, Ivete conversou com admiradores que a reconheceram no local, posou para fotos e atendeu pedidos.
Mais cedo, ela havia comandado um show marcado por energia e grandes sucessos da carreira, levando o público ao delírio. Durante a passagem por Praia Grande, a artista ainda encontrou Ludmilla e Brunna Gonçalves nos bastidores do evento. Vamos saber mais sobre a grande Veveta?
Na adolescência, Ivete aprendeu a mexer com alguns instrumentos musicais. Com a morte de seu pai, na época de colégio, precisou trabalhar como modelo e vendedora de roupas e marmitas.
No Carnaval de 1999, Veveta, como é chamada carinhosamente, ingressou na carreira solo e não demorou a fazer sucesso com hits como “Se eu não te amasse tanto assim”, “Festa?, “Astral” e “Poeira”.
“Céu da Boca”, “Chorando se Foi”, “Berimbau Metalizado”, “Quando a Chuva Passar”, “Deixo”, “Na base do beijo” e “Acelera Aê” são sucessos que vieram depois.
A relação não para por aí. Alguns dos outros hits são: “No Brilho Desse Olhar”, “Dançando”, “Amor que Não Sai”, “Só Num Sonho”, “Cheguei para te Amar” e “Teleguiado?.
Nos últimos anos, Ivete lançou sucessos como “Lambada”, “O Mundo vai”, “Tá Solteira, Mas Não tá Sozinha”, “Tudo Bateu” e “Cria da Ivete”.
Como cantora principal ou convidada, Ivete também tem parcerias com nomes como Carlinhos Brown, Iza, Harmonia do Samba, Claudia Leitte, Wesley Safadão, entre outros.
Ela também tem parcerias com estrelas internacionais como Shakira, Diego Torres, Miguel Bosé e Sebastian Yatra.
Além dos ganhos como cantora e apresentadora, Ivete já faturou muito dinheiro com propagandas e em outros negócios. A sua fortuna é avaliada em mais de R$ 500 milhões.