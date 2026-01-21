O drama de Cartagena: Principal cidade turística da Colômbia pode desaparecer ainda neste século

Por Flipar
A cidade, que é muito popular entre os turistas que visitam o país, está correndo o risco de ficar parcialmente submersa neste século devido ao aquecimento global.
Esses ossos estavam à mostra na praia, mostrando os impactos reais que o aumento do nível do mar está causando na região.
Em entrevista à AFP, Mirla disse que “o mar destruiu 250 casas da comunidade, o posto de saúde, píeres… levou vários salões comunitários, infraestrutura elétrica e o cemitério”.
Um outro problema é que, em Cartagena, o principal porto comercial da Colômbia foi construído em terreno com cavidades subterrâneas que estão cedendo, causando afundamento do solo.
“Lamentavelmente, a ilha tem sido vítima de um processo erosivo (…) que tem aumentado exponencialmente nas últimas décadas”, comentou a líder.
O problema não é novo. Em 2021, a revista científica Nature já tinha publicado um estudo alertando sobre o perigo potencial na cidade colombiana.
O nível do mar está subindo cerca de 7,02 milímetros por ano desde o início do século 21. Isso significa que é mais rápido do que a média global de 2,9 milímetros.
Pesquisadores da Universidade Eafit, de Zagreb, e da Internacional de Miami afirmam que, se as emissões de gases de efeito estufa não diminuírem, o nível do mar na baía de Cartagena pode subir 26 cm até 2050 e 76 cm até 2100.
Segundo o o cientista ambiental canadense Marko Tosic, o aumento no nível do mar na área costeira de Cartagena se deve a dois fatores: fragilidade da cidade ao aquecimento global e a presença de “vulcões submarinos” que causam o afundamento do solo.
“Essas formações vulcânicas são lodosas, e aos poucos a gravidade pressiona e provoca o achatamento do terreno e o afundamento da cidade”, explicou o cientista.
Além disso, especialistas temem que as populações pobres tenham menos recursos do que as áreas dos grandes hotéis para lidar com a força da natureza. Conheça mais sobre Cartagena!
Cartagena foi fundada em 1533 pelo conquistador espanhol Pedro de Heredia. Rapidamente se tornou um importante porto comercial e centro do Império Espanhol nas Américas.
A cidade era um alvo frequente de ataques de piratas, o que levou à construção de uma extensa muralha que a rodeia até hoje.
A cidade também é conhecida por suas belas praias, como a ilha de Barú (foto), com areias brancas e palmeiras, e as Ilhas del Rosario, famosas por seus recifes de corais.