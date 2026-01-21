Maioria dos brasileiros não sabe quem são os presidentes da Câmara e do Senado

Por Flipar
O levantamento aponta que a visibilidade pública de Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP) é bastante reduzida quando comparada à de outras figuras do cenário político e social.
Segundo os dados do levantamento Genial/Quaest, 63% dos entrevistados disseram não saber quem é Hugo Motta. Entre os que afirmaram conhecê-lo, 11% relataram ter uma imagem positiva do deputado, enquanto 26% avaliaram sua atuação de forma negativa.
O desconhecimento é ainda mais acentuado em relação ao presidente do Senado. De acordo com a sondagem, 68% dos brasileiros afirmaram não conhecer Davi Alcolumbre.
Apenas 7% dos entrevistados disseram ter uma percepção positiva sobre ele, enquanto 25% declararam conhecê-lo, mas com avaliação negativa de seu desempenho político.
A pesquisa também chama atenção ao comparar o nível de reconhecimento desses dirigentes com o de personagens que não ocupam cargos institucionais.
Influenciadores digitais e líderes religiosos, como Pablo Marçal (39% de desconhecimento) e Silas Malafaia (37% de desconhecimento), aparecem como mais conhecidos do que os chefes do Legislativo federal.
Entre os políticos analisados, apenas a senadora Tereza Cristina (PP-MS), ex-ministra da Agricultura, apresenta um índice de desconhecimento superior ao dos atuais líderes do Congresso.
A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 8 e 11 de janeiro, com 2.004 entrevistas presenciais em todo o país, e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral.
Os resultados apontam para um desafio recorrente do Congresso brasileiro: transformar poder institucional em visibilidade e diálogo efetivo com a sociedade.
Os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal ocupam posições centrais no funcionamento do Congresso Nacional, sendo responsáveis por conduzir as votações, definir pautas, representar institucionalmente as Casas e influenciar diretamente o ritmo da agenda legislativa.
Eles são eleitos pelos próprios parlamentares no início de cada biênio. A próxima eleição para as presidências das duas Casas está prevista para fevereiro de 2027.
Hugo Motta, deputado federal pela Paraíba, nasceu em 11 de setembro de 1989. Ele é filho de Nabor Wanderley, ex-deputado estadual na Paraíba e atual prefeito de Patos, no sertão do estado.
Médico de formação, iniciou a vida pública como deputado estadual e, posteriormente, foi eleito para a Câmara dos Deputados, onde se aproximou de pautas ligadas à articulação política e ao fortalecimento do centro no Congresso.
Ele construiu sua trajetória política no estado ainda jovem e tornou-se um dos nomes de destaque do Republicanos no Nordeste. Em 2011, foi eleito para o seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados com apenas 21 anos, o mais jovem do país.
Ao longo dos mandatos, Motta se caracterizou por um perfil conciliador, ganhando espaço em comissões estratégicas e se tornando uma figura recorrente nas negociações entre bancadas, o que contribuiu para sua eleição à presidência da Câmara.
Davi Alcolumbre nasceu em 19 de junho de 1977 em Macapá, capital do Amapá. Comerciante, ele iniciou sua carreira política como vereador na cidade, em 2001. Antes de ser eleito senador, em 2014, emendou três mandatos como deputado federal.
No biênio 2019-2020, ocupou pela primeira vez a presidência do Senado e, consequentemente, do Congresso Nacional. Em 1º de fevereiro de 2025, foi eleito para o posto pela segunda vez, com 73 dos 81 votos dos senadores.