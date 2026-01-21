De palcos a novelas: Rafael Rara vive momento de crescimento na carreira

Por Flipar

Na novela, ele interpreta João Raul na fase jovem do personagem, cuja versão adulta é vivida pelo ator Filipe Bragança.
Reprodução Instagram /@rafaelraracantor

João Raul é um astro do sertanejo que, apesar do sucesso, não se sente realizado profissionalmente. Envolvido com a influenciadora Naiane Sampaio do Amaral, personagem de Isabelle Drummond, o cantor vê a relação estremecer ao reencontrar Diana, sua inspiração de infância, interpretada por Isadora Cruz na fase adulta.
Divulgação / Globo

Segundo Lúbia Fernandes, mãe do artista, Rafael chegou ao elenco após participar de um processo seletivo para atores mirins. O teste foi realizado em julho de 2025, na TV Anhanguera, afiliada da TV Globo em Goiás, e o resultado foi divulgado cerca de um mês depois.
Reprodução Instagram /@rafaelraracantor

Nascido em Goiânia em 12 de dezembro de 2011, Rafael Rara começou a cantar aos dois anos de idade, influenciado pelo pai, Maurício Costa, e pelo irmão mais velho, Lucas.
Reprodução Instagram /@rafaelraracantor

O primeiro grande salto de visibilidade aconteceu quando ele tinha apenas quatro anos, após um vídeo em que imitava o cantor José Rico viralizar nas redes sociais.
Reprodução Youtube

Em 2016, Rafael fez sua estreia em rede nacional no programa ?Domingo Show?, da TV Record.
Reprodução Instagram /@rafaelraracantor

Aos oito anos, gravou seu primeiro EP de sertanejo, com oito faixas, ainda sob o nome de Rafael Fernandes.
Divulgação

Embora o sertanejo raiz, conhecido como ?modão?, seja sua principal referência, o artista demonstra um gosto musical eclético, que vai da MPB de Djavan e Roberto Carlos ao rock clássico de Elvis Presley e The Beatles.
Reprodução Instagram /@rafaelraracantor

Ainda em 2024, Rafael dividiu o palco com o cantor Leonardo durante a Festa da Melancia, realizada em Uruana, na região central de Goiás.
Reprodução Instagram /@rafaelraracantor

Sobre o encontro, o artista descreveu a experiência como inesquecível. ?Foi um sonho que não tem preço. Uma emoção muito grande. Ele é um cara engraçado e muito bacana?, relatou.
Reprodução Globoplay

Em 2025, Rafael também se apresentou ao lado de Hugo e Guilherme no Arraiá do Bem.
Reprodução Youtube

Na ocasião, impressionou a dupla João Bosco e Vinícius e Gusttavo Lima, além de ter recebido reconhecimento público do governador Ronaldo Caiado.
Reprodução Instagram /@rafaelraracantor

Em uma nova fase de expansão da carreira, Rafael segue aprimorando os estudos de violão e viola.
Reprodução Instagram /@rafaelraracantor

Além da música e da atuação, o cantor mantém uma rotina equilibrada entre estudos e compromissos profissionais. De acordo com a mãe, ele é organizado e consegue conciliar as duas áreas.
Reprodução Youtube

O single de estreia, ?Cidadezinha?, inaugura uma nova fase em sua trajetória musical.
Divulgação

Fora dos palcos e dos estúdios, Rafael tem interesses variados. Entre os hobbies, estão visitas a museus, a coleção de objetos antigos e o hábito de restaurar instrumentos e outros itens, atividade que considera relaxante e inspiradora.
Reprodução Instagram /@rafaelraracantor

Veja mais Top Stories