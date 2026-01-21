Lázaro Ramos: ator lidera ranking das celebridades mais influentes do Brasil

Por Flipar
Fernanda Montenegro apareceu em segundo lugar, seguida por Astrid Fontenelle. O grupo dos mais bem colocados também incluiu Érika Januza, Carlos Tramontina e Ivete Sangalo.
A pesquisa trouxe também um recorte sobre a geração Z. Neste grupo, Larissa Manoela ficou em primeiro lugar e Lázaro ocupou a quarta colocação.
Após esse feito, Taís Araujo compartilhou a notícia em seus stories em uma rede social e, na legenda, parabenizou o marido: ?Parabéns, amorzinho! Você merece esse reconhecimento do Brasil. Muito orgulho! Te amo!?, escreveu.
Os dois estão juntos desde 2004 e têm dois filhos, João Vicente, nascido em 2011, e Maria Antônia, nascida em 2015.
Inclusive, Lázaro formou casal com Taís Araújo na sua primeira novela, ?Cobras e Lagartos?, em 2006, na qual se destacou com o personagem Foguinho e chegou a ser indicado ao Emmy Internacional na categoria de Melhor Ator.
Antes disso, na TV Globo, o ator, nascido em 1º de novembro de 1978 em Salvador, Bahia, havia participado de algumas séries.
Na emissora, ainda atuou em outras novelas, como ?Lado a Lado? e ?Insensato Coração?. Em ?Lado a Lado?, exibida em 2012, interpretou o capoeirista Zé Maria e fez par romântico com Camila Pitanga. A novela ganhou o Emmy Internacional de Melhor Telenovela.
Protagonizou séries de sucesso, como ?Mister Brau?, ao lado de Taís Araújo, e ?Aruanas?.
Além disso, apresentou programas como ?Lazinho com Você?, ?Os Melhores Anos das Nossas Vidas? e a cerimônia do Oscar.
Seu primeiro trabalho cinematográfico aconteceu de forma discreta como figurante no filme ?Jenipapo?, em 1995.
Na década de 2000, ele ganhou destaque, e seu primeiro papel como protagonista no cinema veio em 2002, quando interpretou o personagem João Francisco dos Santos.
Em 2003, protagonizou o filme ?O Homem que Copiava?, como André, que conta a história de um jovem operador de fotocopiadora que decide imprimir dinheiro falso para conquistar uma vizinha.
Em 2007, protagonizou o filme de sucesso ?Ó Paí, Ó?, que mostra um dia de Carnaval em um cortiço no Pelourinho, em Salvador, focado na vida dos moradores, suas paixões e problemas, além da rivalidade com a síndica Dona Joana, que corta a água do prédio.
Outros títulos de sua filmografia são ?O Homem do Ano?, ?Meu Tio Matou um Cara?, ?A Máquina?, ?Saneamento Básico, O Filme?, ?O Grande Kilapy?, ?Sorria, Você Está Sendo Filmado?, ?Ó Paí, Ó 2?, ?O Primeiro Natal do Mundo?, entre diversos outros.
Lázaro também é diretor e comandou filmes como ?Medida Provisória? e ?Um Ano Inesquecível: Outono?.
Lázaro Ramos também é escritor. Em 2000, lançou o livro infantil ?Paparutas?. Depois publicou obras como ?A Velha Sentada?, ?Caderno de Rimas do João?, ?Caderno sem Rimas da Maria?, ?Na Minha Pele? e ?Você Não é Invisível?.
Suas obras abrangem públicos infantis, juvenis e adultos e incluem títulos selecionados para o Programa Nacional do Livro Didático.