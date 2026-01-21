Belize Pombal renova com a Globo e vai atuar em “Quem Ama Cuida”

?Quem Ama Cuida” substituirá ?Três Graças” e gira em torno do milionário Artur Brandão, interpretado por Antonio Fagundes, assassinado na noite em que anuncia o casamento com Adriana, vivida por Letícia Colin. Injustamente condenada pelo crime, Adriana deixa a prisão anos depois e passa a buscar justiça com a ajuda de Pedro, filho do advogado responsável por sua condenação.