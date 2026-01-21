Matthew Broderick: “Curtindo a Vida Adoidado” faz 40 anos em 2026

Matthew Broderick se envolveu em um grave acidente de carro na Irlanda em 1987, quando dirigia com a atriz Jennifer Grey, que resultou na morte de duas mulheres no outro veículo. Ele sofreu ferimentos sérios, como concussão, fraturas nas costelas e colapso pulmonar, e foi condenado por direção imprudente, com aplicação de multa, decisão criticada pela família das vítimas como uma punição branda. Anos depois, se reuniu com os familiares das vítimas em busca de encerramento sobre o caso.