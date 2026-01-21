Artrose: doença que afeta articulações tira Keith Richards de turnê

Por Flipar
A condição está relacionada ao envelhecimento e afeta sobretudo as articulações de carga, como joelhos, quadris, coluna vertebral e pés. Pesquisas apontam que a artrose de joelho já está presente em uma parcela relevante da população adulta, com crescimento acentuado a partir dos 45 anos, sendo a obesidade e o esforço físico excessivo fatores que aumentam o risco de desenvolvimento da doença.
Embora não tenha cura, o diagnóstico precoce permite retardar a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida. O tratamento inclui medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios, fisioterapia e, em fases iniciais, procedimentos como a artroscopia, que pode remover fragmentos de cartilagem e tratar lesões associadas.
Diversos famosos convivem com essa doença e, por esse motivo, precisam reduzir o ritmo de trabalho. Um exemplo é Keith Richards, guitarrista dos Rolling Stones, que chegou a cancelar uma turnê em razão da condição. A seguir, veja outros famosos que também enfrentam o mesmo problema.
Robbie Williams – O cantor Robbie Williams revelou que sofre de artrite nas costas, o que tem impacto na sua mobilidade e força nos movimentos, inclusive influenciando como ele dança nos palcos.
Patrick Stewart – O ator, conhecido por ?Star Trek? e ?X-Men?, tem artrite e artrose nas mãos e falou abertamente sobre usar cannabis medicinal regularmente para aliviar os sintomas, como rigidez e dor.
Jennie Garth – atriz conhecida pela série ?Barrados no Baile?, revelou ter sido diagnosticada com osteoartrite ainda na meia-idade. Ela já relatou que a doença afetou articulações como quadris e joelhos, exigindo mudanças na rotina e tratamentos para controle da dor e da mobilidade.
Caitlyn Jenner – Ela convive com artrose nos joelhos, condição associada ao desgaste articular acumulado ao longo dos anos como atleta olímpica. O problema impactou sua mobilidade e levou à adoção de tratamentos para aliviar dores e limitações funcionais.
Andy Murray – O tenista enfrentou um quadro degenerativo grave no quadril, caracterizado por desgaste articular intenso, que comprometeu sua carreira profissional. A condição exigiu cirurgia e um longo processo de reabilitação para que ele pudesse continuar competindo em alto nível.
Paula Burlamaqui ? A atriz sofre de artrose no quadril. A condição, em estágio avançado, levou a atriz a passar por uma cirurgia após tentativas de tratamento conservador, como fisioterapia.
Shaquille O?Neal – O ex-jogador da NBA, desenvolveu artrose nos pés e nos joelhos após anos de impacto extremo nas quadras. O desgaste articular é frequentemente citado por ele como consequência direta da carreira esportiva e do esforço físico prolongado.
Dawn French – A comediante britânica já falou publicamente sobre a artrose nos joelhos, condição que causa dor crônica e limitações no dia a dia, e que exige acompanhamento médico e adaptações na rotina.
Christopher Dean – O campeão olímpico de dança no gelo, também convive com artrose, atribuída ao alto impacto repetitivo sofrido durante anos de treinos e competições. O desgaste nas articulações é uma consequência comum entre atletas desse tipo de modalidade.
Luciano Szafir ? O ator, que sofre de osteoartrite, relatou que as dores se intensificaram após ele contrair Covid-19. Segundo ele, sentia dor até para andar.
César Filho ? o apresentador sofre de artrose no joelho e precisou passar por múltiplos procedimentos cirúrgicos ao longo dos anos, incluindo intervenções no ligamento, na cartilagem e a retirada de fragmentos ósseos, com o objetivo de aliviar a dor constante, melhorar a qualidade de vida e adiar a colocação de uma prótese.