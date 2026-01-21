Bruno Mars estreia novo single e entra direto no topo das paradas americanas

Por Flipar

Conhecido mundialmente por hits como ?When I Was Your Man? e ?Locked Out of Heaven?, Bruno Mars tem construído uma carreira espetacular. Ele é natural de Honolulu, capital do estado do Havaí, nos Estados Unidos.
Karsten Winegeart em Unsplash

O artista se consagrou não apenas como cantor, mas como músico de múltiplos talentos. Ele toca bateria, guitarra, violão, teclado, piano, percussão, baixo e gaita.
Digitalcomatose - Flickr

Antes de se tornar produtor, compositor, dançarino, cantor e multi-instrumentalista, Mars já pertencia a uma família de músicos.
Brothers Le/Wikimedia Commons

Peter Gene Hernandez ? seu nome verdadeiro ? é filho do percussionista porto-riquenho Peter Hernandez e da vocalista filipina Bernadette Hernandez.
Reprodução Youtube

Fã declarado de artistas como Michael Jackson e Elvis Presley, ele já se apresentava quando pequeno com a banda da família, a ?The Love Notes?.
Reprodução YouTube

Aos quatro anos de idade, o cantor havaiano imitava o ?Rei do Rock? semanalmente em suas apresentações, o que o fez ficar conhecido na ilha.
Reprodução Youtube

Ainda jovem, aos 13 anos, Peter decidiu se mudar para Los Angeles, na Califórnia, a fim de investir ainda mais na sua carreira profissional.
Reprodução YouTube

Em Los Angeles, ele ajudou a formar a equipe de produtores ?The Smeezingtons?, assinou contrato com a Motown Records e adotou o nome artístico ?Bruno Mars?.
Reprodução YouTube

Ele adotou esse nome porque, por ser um músico pop, não queria ser associado ao gênero latino. Escolheu Bruno devido ao fato de na infância se parecer com o lutador Bruno Sammartino. E Mars em referência ao planeta Marte.
DreaMJB - Flickr

Foi nessa época que Mars começou a participar da composição de algumas músicas. Alguns exemplos são ?Nothin? on You?, do rapper B.o.B, e ?Billionaire?, de Travie McCoy, ambas lançadas em 2010.
Reprodução YouTube

Em setembro de 2010, Mars chegou a ser preso em Las Vegas por porte de cocaína. Na época, ele confessou o crime, pagou uma multa de 2 mil dólares e fez 200 horas de serviço comunitário.
Reprodução YouTube

Em outubro de 2010, Mars lançou seu primeiro álbum da carreira solo, ?Doo-Wops & Hooligans?, e chegou a vender mais de um milhão de cópias nos Estados Unidos. O disco ficou entre os dez mais ouvidos de vários países, entre eles o Brasil.
Reprodução YouTube

No entanto, foi com o single ?Just The Way You Are? que Mars despontou de vez. A música foi sucesso absoluto de público e atingiu o topo da ?Billboard Hot? 100 por quatro semanas seguidas.
Reprodução YouTube

Em fevereiro de 2011, Mars recebeu seu primeiro prêmio Grammy Awards na categoria Melhor Performance Pop Vocal Masculina, justamente por ?Just The Way You Are?.
Mason Souza/Wikimedia Commons

O segundo álbum de estúdio de Bruno Mars, intitulado ?Unorthodox Jukebox?, foi lançado no fim de 2012. O disco resgatou boa parte das influências do músico, como o estilo pop de Michael Jackson, o soul e até o reggae dos anos 80.
Reprodução Youtube

Um dos singles do álbum foi ?Locked Out of Heaven?, que chegou rapidamente ao primeiro lugar da lista da Billboard.
Reprodução YouTube

O segundo single lançado, ?When I Was Your Man?, também atingiu a primeira posição da Billboard e foi indicado ao Grammy na categoria Melhor Performance Pop Solo.
Reprodução YouTube

Em 2013, Mars foi convidado para ser a atração principal do intervalo do Super Bowl, a final do NFL, a liga de futebol americano. Sua apresentação atingiu a maior audiência da história do evento até então.
Reprodução/Youtube

Outro sucesso da carreira do cantor havaiano é o single ?Uptown Funk?, lançado em 2016, em parceria com Mark Ronson. A música venceu dois prêmios Grammy: Melhor Colaboração Pop Solo e Gravação do Ano.
Reprodução YouTube

No Grammy de 2018, Mars recebeu seis indicações e venceu em todas essas categorias: Álbum do Ano e Melhor de R&B para ?24K Magic?, Gravação do Ano e Canção do Ano para ?24K Magic?, Melhor Performance R&B e Melhor R&B Música para ?That?s What I Like?.
Slgckgc/Wikimedia Commons

Em 2021, o cantor fez uma parceria com o rapper norte-americano Anderson Paak. Os dois lançaram a banda ?Silk Sonic? como uma homenagem ao soul e R&B dos anos 60 e 70.
slgckgc/Wikimedia Commons

Em outubro de 2022, quando fez 37 anos, Mars ganhou um presentão: seu hit “Locked Out od Heaven” alcançou a marca Diamante, com 10 milhões vendidos. Ele chegou a publicar no Instagram uma foto com seus seis hits que passaram de 10 milhões de cópias.
reprodução instagram

Em setembro de 2024, a revista Billboard, especializada na indústria musical, colocou o cantor em 20º na lista de 25 maiores artistas pop do século 21.
LXT production/Wikimedia Commons

