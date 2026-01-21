Ouro Branco: história de cidade mineira segue junto com a famosa Ouro Preto

Por Flipar
No entanto, a quantidade encontrada foi abaixo do esperado, o que acabou gerando um desentendimento entre Miguel e Manuel. A partir desse episódio, cada um seguiu caminhos diferentes. Manuel Garcia optou por seguir rumo ao Nordeste e acabou encontrando o ouro de coloração escura na região de Tripuí, dando origem ao nome Ouro Preto (foto).
Por conta dessa diferença de tonalidade, a região ficou conhecida como Ouro Branco, numa referência direta ao contraste com o ouro escuro de Tripuí.
Apesar de ter sido uma das primeiras freguesias de Minas Gerais, elevada à condição oficial em 1724 por um alvará da Rainha Maria I, Ouro Branco nunca teve a mesma expressão econômica que Ouro Preto no que diz respeito à quantidade de ouro extraído.
As jazidas locais apresentavam menor qualidade. Mesmo assim, a cidade manteve uma importância regional, servindo como ponto estratégico no Caminho Novo, rota do transporte do ouro até o Rio de Janeiro.
Com o passar dos séculos, Ouro Branco passou por transformações. Hoje, o município é conhecido também por sua relevância industrial. Uma das principais atividades econômicas da cidade é a siderurgia.
A presença da Gerdau Açominas, uma das maiores siderúrgicas do país, faz com que Ouro Branco se destaque no cenário industrial de Minas Gerais, gerando empregos e movimentando a economia local.
Além do setor industrial, Ouro Branco também chama a atenção pela beleza de sua paisagem natural. A Serra de Ouro Branco, tombada em 1978 pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA), é um dos principais cartões-postais da cidade.
Quem sobe até o Mirante da Serra encontra uma vista ampla da região, com belos vales e montanhas. O local é bastante procurado, principalmente ao entardecer, quando o pôr do sol colore o céu e transforma o cenário.
Outro destaque é o Parque Estadual da Serra do Ouro Branco, um espaço de conservação que abriga vegetação típica de campos rupestres e uma fauna variada.
Suas trilhas são utilizadas tanto por moradores quanto por visitantes que buscam um passeio em meio à natureza, com direito a formações rochosas e espécies de plantas que só ocorrem nesse tipo de ambiente.
A cidade também preserva suas tradições culturais. A Festa de Santo Antônio, padroeiro de Ouro Branco, é uma das celebrações mais importantes do calendário local.
Outro evento que merece menção é o Congado, manifestação de raízes afro-brasileiras que envolve música, dança e religiosidade. Essas festas ajudam a manter viva a identidade cultural da cidade e reforçam o senso de comunidade entre os moradores.
A proximidade com Ouro Preto facilita o acesso de turistas que desejam conhecer mais de uma cidade histórica numa mesma viagem. Muitas pessoas que visitam Ouro Preto acabam estendendo o passeio até Ouro Branco. E o Congado diverte o público.
Ouro Branco, mesmo sem a fama de sua vizinha mais ilustre, tem um papel importante na formação histórica da região e segue cultivando suas raízes, sem abrir mão do desenvolvimento que veio com os tempos modernos.
Quem passa por lá encontra uma cidade que sabe valorizar o passado, respeitar o presente e olhar para o futuro com os pés fincados no chão mineiro.