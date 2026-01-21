Sucesso que ultrapassa fronteiras: novelas mais vendidas para o exterior

Por Flipar
Segundo levantamento do portal AdoroCinema, algumas produções da Globo atingiram números impressionantes de vendas ao exterior, tornando-se recordistas de exibição. Confira o ranking e saiba mais sobre cada título.
1º ? Avenida Brasil (2012) ? Dirigida por Ricardo Waddington, Amora Mautner e José Luiz Villamarim; estrelada por Débora Falabella e Adriana Esteves.
Conta a história de Nina, que retorna para se vingar da madrasta Carminha, unindo drama e suspense em uma trama cheia de reviravoltas, vendida para 148 países.
2º ? Totalmente Demais (2015) ? Sob direção de Luiz Henrique Rios; com Marina Ruy Barbosa e Felipe Simas.
Eliza, uma jovem simples, vê sua vida mudar ao participar de um concurso de beleza, encontrando novos caminhos e amores. O sucesso levou a novela a 135 países.
3º ? A Vida da Gente (2011) ? Dirigida por Jayme Monjardim; com Fernanda Vasconcellos e Marjorie Estiano.
O drama das irmãs Ana e Manuela envolve amor, conflitos familiares e segredos, conquistando público em 132 países.
4º ? Caminho das Índias (2009) ? Direção de Marcos Schechtman; com Juliana Paes e Rodrigo Lombardi.
Uma história de amor marcada pelo choque cultural entre Brasil e Índia, que encantou espectadores em 116 países e rendeu prêmios importantes.
5º ? O Clone (2001) ? Dirigida por Jayme Monjardim e Marcos Schechtman; estrelada por Murilo Benício e Giovanna Antonelli.
O romance proibido de Lucas e Jade, com pano de fundo na cultura islâmica e na polêmica da clonagem, chegou a mais de 107 países.
5º ? Da Cor do Pecado (2004) ? Direção de Denise Saraceni; com Taís Araújo e Reynaldo Gianecchini.
Mistura de comédia, romance e drama familiar, marcada por personagens carismáticos e uma vilã inesquecível, vendida também para mais de 107 países.
6º ? Escrava Isaura (1976?77) ? Sob direção de Herval Rossano e Milton Gonçalves; com Lucélia Santos e Rubens de Falco.
Drama histórico sobre a luta de uma escrava por liberdade, que ultrapassou fronteiras e foi exibido em cerca de 104 países, tornando-se um ícone global.