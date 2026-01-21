Premiação nobre: Novelas que conquistaram o Emmy Internacional

Por Flipar
A obra foi escrita por Gloria Perez, dirigida por Fred Mayrink, e teve Juliana Paes, Rodrigo Lombardi e Tony Ramos nos papéis centrais.
O Astro
Vencedora em 2012, a novela foi um remake marcado por suspense, mistério e reviravoltas constantes. A narrativa moderna atualizou um clássico da teledramaturgia.
O texto foi assinado por Alcides Nogueira e Geraldo Carneiro, com direção de Mauro Mendonça Filho, e elenco liderado por Rodrigo Lombardi e Carolina Ferraz.
Lado a Lado
Premiada em 2013, retratou o Brasil do início do século XX, abordando racismo, desigualdade e o papel da mulher na sociedade. A trama teve forte viés histórico.
A novela foi escrita por Cláudia Lage e João Ximenes Braga, dirigida por Vinícius Coimbra, e estrelada por Camila Pitanga, Lázaro Ramos e Marjorie Estiano.
Joia Rara
Vencedora em 2014, misturou drama familiar e espiritualidade ao tratar do budismo e da busca por equilíbrio. A história se dividiu entre Brasil e Nepal.
O texto foi de Duca Rachid e Thelma Guedes, com direção de Ricardo Waddington, e elenco principal formado por Mel Maia, Bruno Gagliasso e Bianca Bin.
Império
Ganhadora em 2015, contou a saga de um empresário poderoso cercado por disputas familiares. O enredo apostou em conflitos intensos e personagens marcantes.
A novela foi escrita por Aguinaldo Silva, dirigida por Rogério Gomes, e teve Alexandre Nero, Drica Moraes e Lilia Cabral como destaques.
Verdades Secretas
Premiada em 2016, abordou o lado obscuro do mundo da moda, explorando temas como ambição, exploração e obsessão. O tom adulto chamou atenção internacional.
Órfãos da Terra
Vencedora em 2020, trouxe à tona o drama dos refugiados e os efeitos da guerra sobre famílias deslocadas. A narrativa destacou amor, perda e reconstrução.
A novela foi escrita por Duca Rachid e Thelma Guedes, dirigida por Gustavo Fernández, e teve Julia Dalavia, Renato Góes e Alice Wegmann nos papéis centrais.