Airbnb aponta Ilhabela como um dos lugares mais românticos do mundo

Por Flipar
Para chegar no resultado, o aplicativo se baseou na quantidade de vezes que a palavra “romântico” foi citada para descrever as estadias. Confira a lista!
Ilhabela, São Paulo (Brasil): Sim, tem lugar brasileiro na lista! Conhecido por suas praias deslumbrantes, cachoeiras e natureza preservada, o arquipélago é composto por uma ilha principal e várias ilhotas.
Ilhabela também é famosa por atividades como trilhas, mergulho, vela e ecoturismo, atraindo tanto turistas em busca de aventura quanto relaxamento.
Cotswolds, Gloucestershire (Inglaterra): Os Cotswolds são uma região rural no sudoeste da Inglaterra, conhecida por suas colinas verdejantes, vilarejos pitorescos e arquitetura em pedra calcária.
Designada como uma “Área de Beleza Natural Excepcional” (AONB), é famosa por seus jardins floridos, igrejas antigas e casas de campo charmosas. É ou não é um destino romântico perfeito?
Conhecida por suas casas coloridas empilhadas nas encostas rochosas, a vila oferece vistas deslumbrantes do Mar da Ligúria. É famoso por ser um ótimo lugar para apreciar o pôr do sol.
Sedona, Arizona (Estados Unidos): Rodeada pela Floresta Nacional de Coconino, a cidade é um paraíso para amantes de trilhas, escaladas e passeios ao ar livre, com rotas populares como Cathedral Rock e Devil?s Bridge.
Além disso, Sedona é um dos melhores locais dos EUA para observação do céu noturno. O pôr do sol iluminando as rochas avermelhadas é um espetáculo imperdível para os visitantes românticos.
Puerto Vallarta, Jalisco (México): Esta charmosa cidade litorânea localizada na costa do Pacífico mexicano é famosa por suas praias de águas cristalinas e montanhas verdes ao fundo.
Gatlinburg, Tennessee (Estados Unidos): Gatlinburg é uma charmosa cidade cercada pelas majestosas montanhas dos Apalaches e serve como portal de entrada para o Parque Nacional das Great Smoky Mountains.
Shoalhaven, Nova Gales do Sul (Austrália): A região é conhecida por suas praias intocadas, falésias impressionantes e praias como Hyams Beach, considerada uma das mais brancas do mundo.
Austin, Texas (Estados Unidos): A cidade é famosa por ser o “berço do rock’n’roll” moderno e por eventos como o South by Southwest (SXSW), um dos maiores festivais de música, cinema e tecnologia do mundo.
A cidade também é lar da La Bufadora, um dos maiores gêiseres marinhos do mundo (foto), além de possuir uma atmosfera acolhedora, perfeita para casais em busca de relaxamento.