Maior praia do planeta fica no Brasil; veja sua extensão

Por Flipar
A Praia do Cassino, localizada em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, é a maior praia do planeta. Tem 235 km de extensão.
Ela fica no extremo Sul do país, com uma faixa de areia que vai dos Molhes da Barra do Cassino até a Barra do Chuí, na fronteira com o Uruguai. É considerada o balneário marítimo mais antigo do Brasil, desde 1890. Veja agora as outras do ranking.
2ª Ninety Mile – Austrália – 151km – Localizada na costa sudeste de Victoria, a cerca de 260km de Melbourne, a 90 Mile é considerada uma das maiores praias panorâmicas, mais naturais e intocadas do mundo
Muitos praticantes de mergulho gostam da região, onde também há uma parque nacional, que zela pela preservação da flora nas áreas de mata e da vasta fauna marinha.
3ª Cox’s Bazar – Bangladesh – Índia – 120km – A praia Cox’s Bazar, em Bangladesh, conta com um porto de pesca e ultrapassa os limites da cidade de mesmo nome.
Além de ser um destino popular entre os turistas locais, ela também desperta o interesse do público estrangeiro na alta temporada.
4ª Fraser Island – Queensland – Austrália – 120km – Fica na ilha Fraser – a maior ilha de areia do mundo – e é um dos destinos turísticos mais famosos da costa leste da Austrália, sendo muito procurado para campismo e ecoturismo.
Na praia Fraser Islandhá várias dunas. A área também atrai pelos naufrágios e pelas florestas da região.
5ª Padre Island Beach – Texas – Estados Unidos – 110km – A Island Beach está localizada na costa de Padre Island, que é a maior das ilhas de barreiras do Texas e a mais longa dos Estados Unidos.
A praia Island Beach se destaca por sua areia branca e por ser o berço de diversas espécies de tartarugas marinhas.
6ª Grand Strand – Carolina do Sul – Estados Unidos – 100km – Grand Strand é um longo trecho de praias que se estendem de Little River até Georgetown.
O local atrai mais de 10 milhões de turistas todo ano e conta com diversas opções para lazer, e hospedagem, além da prática do surf e do golfe.
7ª Novillero – Nayarit – México – 90km – É a maior praia do México e o destino de muitos surfistas. Além disso, chama a atenção por ser baixa, com a possibilidade de caminhar até 100 metros mar adentro.
A praia mexicana Novillero também se caracteriza por ter areia muito fina e águas tranquilas o ano todo.
8ª Ibeno Beach – Nigéria – 90km – A praia Ibeno tem a maior faixa de areia da África Ocidental.
Além da sua característica areia fina e branca natural, Ibeno conta com belos recifes de corais e oferece um ambiente propício para esportes aquáticos.
9ª Ninety Mile – North Island – Nova Zelândia – 88km – Localizada na Ilha Norte, na Nova Zelândia, a praia conta com dunas de areia que são famosas entre os praticantes de bodyboarding.
Além disso, pessoas com carros que têm tração nas quatro rodas também costumam visitar a Ninety Mile.
10ª Sunshine Coast – Austrália – 65km – A Sunshine Coast conta com praias de areia branca e uma área com mata que é destino de quem gosta de trilhas e tem vontade de ver de perto animais nativos.
Ali vivem coalas, cangurus e lagartos. Procurada também por quem gosta de mergulho e curte ver golfinhos.