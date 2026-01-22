Aline Campos é eliminada do ‘BBB 26’ e comenta rivalidade com Ana Paula no ‘Mais Você’

Por Flipar
O episódio citado teve origem em uma crítica feita por Ana Paula à roupa usada por Aline no ?Prêmio Multishow?, cerca de dez anos atrás. Na entrevista, Ana Maria Braga questionou se o fato não teria sido superdimensionado ao longo do jogo.
A apresentadora também abordou outras polêmicas envolvendo Aline no confinamento, como a discussão sobre a divisão de ovos na ?Xepa?, além das críticas que a ex-sister recebeu por abordar temas ligados à espiritualidade e à astrologia com outros participantes.
Aline se defendeu, afirmando que suas falas refletem sua forma natural de se expressar e que não teve a intenção de impor crenças aos colegas de confinamento.
Após a exibição da entrevista, a repercussão nas redes sociais foi imediata. Internautas ironizaram as explicações dadas por Aline, destacaram a postura de Ana Maria Braga e compararam as perguntas da apresentadora a um ?sermão?. Muitos usuários afirmaram que a ex-sister exagerou na interpretação das situações vividas no jogo, enquanto outros reagiram com deboche ao que consideraram contradições em seus relatos.
Nascida em 12 de outubro de 1987, Aline é carioca, criada no Méier, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Ao longo da carreira, construiu um currículo diversificado como bailarina, atriz, apresentadora, repórter, empresária e influenciadora.
Antes conhecida artisticamente como Aline Riscado, adotou o sobrenome Campos após a separação do ex-marido, Rodrigo Riscado, com quem teve um filho, Nathan, nascido em 2010. Segundo a própria artista, a mudança marcou uma nova fase pessoal e profissional.
Incentivada pela mãe, artista plástica, Aline iniciou aulas de balé aos três anos. Após ser reprovada em diversos testes, integrou o Balé do ?Domingão do Faustão? entre 2011 e 2014, período em que ganhou projeção nacional.
Posteriormente, ampliou a visibilidade ao protagonizar, por nove anos, uma campanha publicitária de uma cerveja, o que impulsionou novos trabalhos na televisão e na internet.
Aline também atuou como apresentadora e repórter em programas de entretenimento exibidos na televisão brasileira, como ?CQC?.
A carreira como influenciadora digital se desenvolveu a partir da presença constante nas redes sociais, com conteúdos relacionados à rotina profissional, atividade física e publicidade de marcas.
Ao ser anunciada como participante do grupo Camarote do ?BBB 26?, Aline chamou atenção pela mudança estética no rosto, com imagens de ?antes e depois? circulando com frequência nas redes sociais.
Com sua participação no reality, reacenderam-se discussões sobre estética, autoestima e responsabilidade médica, já que mudanças desse tipo têm se tornado cada vez mais comuns entre figuras públicas.
Aline sempre falou publicamente sobre intervenções estéticas, como rinoplastia, cirurgias corporais, tratamentos faciais e transplante de sobrancelhas.
O cirurgião plástico Carlos Tagliari, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, explicou que procedimentos como a rinoplastia são planejados de forma individualizada, levando em conta estrutura facial, proporções e, quando necessário, aspectos funcionais, como a respiração.
Além das cirurgias, tratamentos minimamente invasivos também contribuíram para a aparência atual da artista.
Em entrevista, a médica Fernanda Nichelle destacou que a harmonização facial moderna adota uma abordagem global do rosto, combinando preenchimentos, bioestimuladores e técnicas de reposicionamento de tecidos, com foco em equilíbrio e naturalidade, evitando exageros e padronizações.