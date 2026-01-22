Príncipe dos exércitos celestiais: Cidades que têm São Miguel Arcanjo como padroeiro

Por Flipar
Em 29 de setembro, a Igreja Católica celebra o Dia de São Miguel Arcanjo, data litúrgica cuja celebração também inclui os arcanjos Gabriel e Rafael, reconhecidos por suas missões divinas e papéis espirituais.
Invocado como guardião e padroeiro, São Miguel simboliza coragem e autoridade espiritual frente aos inimigos invisíveis.
Sua devoção é forte tanto em comunidades religiosas quanto em instituições que o têm como protetor.
Gabriel é lembrado como mensageiro divino, portador das revelações de Deus, e Rafael como arcanjo da cura e do amparo espiritual. Juntos, os três arcanjos representam a força, a palavra e a misericórdia de Deus celebradas neste dia especial do calendário cristão.
No Brasil, São Miguel é padroeiro de várias cidades, sendo sua devoção bastante arraigada culturalmente.
São Miguel (Rio Grande do Norte) – Essa cidade do Alto Oeste Potiguar celebra São Miguel como padroeiro desde sua fundação em 29 de setembro de 1750. Ocupa cerca de 166,23 km², com população estimada em 23 537 habitantes; sua economia gira em torno da agricultura local.
São Miguel Arcanjo (São Paulo) – Localizado no interior paulista, no sudoeste do estado, é município integrante da Região Metropolitana de Sorocaba. Possui área de 930,012 km² e população de 32 039 habitantes (em 2022); clima subtropical e agricultura forte, com destaque para produção de uva.
São Miguel do Oeste (Santa Catarina) – No extremo oeste de Santa Catarina, é polo regional de saúde, educação e serviços, recebendo influência de cidades vizinhas. Sua área total é de 234,202 km² e a população estimada em 2022 era 44 330 habitantes; clima subtropical, forte presença industrial e agrícola.
São Miguel do Iguaçu (Paraná) – Municipalidade do oeste paranaense, inserida em área ambientalmente relevante por conter parte do Corredor Ecológico de Santa Maria. Tem participação expressiva nos setores industrial, comercial e de serviços, com diversificação econômica local.
Uberaba (Minas Gerais) – Uberaba é outra cidade que adota São Miguel Arcanjo como padroeiro citada como exemplo da lei.
Localizada no Triângulo Mineiro, com população superior a 500 mil habitantes, destaca-se no agronegócio, centro universitário e forte infraestrutura urbana.
Nova Iguaçu (Rio de Janeiro) – Nova Iguaçu também aparece como cidade que reconhece São Miguel Arcanjo como padroeiro segundo a lei.
Localiza-se na Baixada Fluminense, com alta densidade populacional e forte processo urbano, sendo um importante município na região metropolitana do Rio de Janeiro.
São Miguel das Matas (Bahia) – Situada no centro-sul baiano, integra a microrregião de Santo Antônio de Jesus e tem economia baseada na agricultura familiar. Com cerca de 12 mil habitantes e área aproximada de 194 km², destaca-se pelo cultivo de mandioca e café, além das festas religiosas.
São Miguel do Guamá (Pará)
Localizada no nordeste paraense, às margens do rio Guamá, é um dos municípios mais antigos da região.
Possui área de 1 104 km² e cerca de 59 mil habitantes, com economia voltada ao comércio, pesca e agricultura.
São Miguel do Tapuio (Piauí)
No norte do Piauí, tem forte tradição religiosa e cultural ligada ao padroeiro São Miguel Arcanjo.
Com área de 5 456 km² e população de cerca de 18 mil habitantes, baseia sua economia na pecuária e na agricultura.
São Miguel da Baixa Grande (Piauí)
Também piauiense, pertence ao Território dos Carnaubais e é um dos menores municípios do estado.
Tem 3 km² de área urbana e cerca de 2 mil habitantes, com economia centrada na agricultura familiar e no artesanato.
São Miguel do Aleixo (Sergipe)
Localizado na região agreste sergipana, o município celebra São Miguel com festas e novenas tradicionais.
Com 114 km² e população de 4 mil habitantes, destaca-se pela produção de mandioca e cultura rural.
São Miguel do Tocantins (Tocantins)
Localizado no extremo norte do estado, às margens do rio Tocantins, possui forte religiosidade popular.
Tem 1 195 km² e 12 mil habitantes, com economia voltada à pecuária, pesca e agricultura familiar.
São Miguel do Anta (Minas Gerais)
Pequeno município da Zona da Mata mineira, mantém tradição católica e festejos em honra ao arcanjo.
Possui área de 106 km² e cerca de 7 mil habitantes, com base agrícola e atividades rurais.
São Miguel de Taipu (Paraíba)
Situado na microrregião de Sapé, no leste paraibano, é conhecido por sua fé e eventos religiosos.
Tem área de 130 km² e população em torno de 6 mil habitantes, com economia agrícola e de pequeno comércio.
São Miguel do Fidalgo (Piauí)
Localizado no sul do estado, celebra o arcanjo com grande fervor e festividades anuais.
Com 452 km² e 3,5 mil habitantes, tem como base econômica a pecuária e agricultura de subsistência.
São Miguel da Boa Vista (Santa Catarina)
No oeste catarinense, integra a microrregião de Chapecó e mantém viva a devoção ao padroeiro. Com 68 km² e cerca de 2 mil habitantes, tem forte presença da agricultura familiar e festas tradicionais.