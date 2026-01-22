Pepino gigante chama atenção em cidade do interior catarinense

Por Flipar

Conhecido como “Nonô Bode”, Ambrósio afirma não ter usado nenhum insumo diferente no cultivo. ?Com tantos anos trabalhando na agricultura, nunca tinha visto algo igual?, disse à Globo Rural.
Arquivo Pessoal

Por estar muito maduro, o pepino não será consumido pela família: as sementes serão reaproveitadas e o restante servirá de alimento para as galinhas. O tamanho supera o padrão do mercado brasileiro, mas ainda fica abaixo do recorde mundial.
Arquivo Pessoal

O pepino, aliás, é um dos vegetais mais consumidos ao redor do mundo. Destaca-se por suas inúmeras propriedades nutricionais e benefícios à saúde. Composto por cerca de 95% de água, ele é uma excelente opção para quem busca uma alimentação saudável.
Imagem de Lukáš Jan?i?ka por Pixabay

É também rico em minerais, vitaminas e compostos antioxidantes, ajudando no combate a diversas condições. Vamos conhecer, então, os principais benefícios do pepino?
Imagem de ????? por Pixabay

Entre os principais, a sua capacidade de ajudar na perda de peso merece destaque. Por ser baixo em calorias e rico em fibras e água, o pepino aumenta a sensação de saciedade e reduz o apetite, o que pode auxiliar na redução de calorias diárias.
Imagem de Chris Cypress por Pixabay

Por ser um alimento de fácil digestão e pouco calórico, pode ser consumido a qualquer momento do dia, sem prejudicar o controle do peso. Com 95% de água, é uma excelente fonte de líquidos, importante para quem pratica atividades físicas.
Imagem de SimonRei por Pixabay

Os eletrólitos presentes no pepino ajudam a prevenir a desidratação e promovem a reposição de sais minerais perdidos durante o exercício físico. Além disso, o fruto pode ser consumido em forma de sucos, vitaminas ou como simples água aromatizada.
Imagem de ????????? ????????? por Pixabay

O pepino também é conhecido por suas propriedades anticancerígenas. Ele contém cucurbitacinas, substâncias que demonstraram ter um efeito antiproliferativo, ou seja, inibem o crescimento de células cancerosas.
Imagem de Renee Olmsted por Pixabay

É rico em fibras, antioxidantes, potássio e magnésio, elementos que ajudam a reduzir o colesterol LDL (o colesterol ruim), a controlar a pressão arterial e a promover a circulação sanguínea saudável.

Dessa forma, o consumo do pepino contribui para a prevenção de doenças como aterosclerose, infartos e derrames cerebrais. Ele também é útil para diminuir a pressão arterial.
Imagem de Renee Olmsted por Pixabay

Além disso, o pepino contribui para o relaxamento das artérias e ajuda a prevenir a hipertensão arterial. Já quanto a diabetes, ele se destaca por ser um alimento de baixo índice glicêmico e por conter fibras, que ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue.
Imagem de Alexander Fox | PlaNet Fox por Pixabay

Além disso, a presença de cucurbita, substância encontrada no pepino, pode estimular a liberação de insulina pelo pâncreas, ajudando a regular a glicose no organismo e prevenindo o desenvolvimento da diabetes tipo 2.
Imagem de Chong Thao por Pixabay

O pepino é um ingrediente versátil que pode ser utilizado de diversas formas na culinária. Em saladas, pode ser cortado em rodelas ou cubos, combinando bem com folhas verdes, tomate e queijo.

Para quem tem dificuldade de digerir a casca, o pepino pode ser consumido sem ela, o que deixa o sabor mais suave. Pode variar, é claro, do gosto pessoal e da receita em si.

O pepino em conserva, ou picles, é uma maneira popular de preservar o vegetal. Ao ser imerso em vinagre, sal e temperos, o fruto adquire um sabor ácido e crocante, tornando-se um excelente acompanhamento para sanduíches, saladas e petiscos.
Imagem de Kasjan Farbisz por Pixabay

A ingestão de pepino favorece a formação de fezes mais volumosas, facilitando sua eliminação e promovendo a saúde intestinal. Ele também auxilia na desintoxicação do organismo.

Devido à sua ação diurética, ele ajuda a eliminar toxinas e o excesso de sódio do corpo, reduzindo a retenção de líquidos. O pepino também desempenha papel na saúde óssea. Ele é uma excelente fonte de vitamina K, essencial para a formação de ossos fortes.
Imagem de Pexels por Pixabay

O fruto também contém sílica, um mineral que favorece o fortalecimento do cabelo e das unhas. A sílica contribui para a formação do colágeno, uma proteína essencial para manter a integridade das células do corpo e proporcionar maior resistência aos cabelos e unhas.

Com todas essas propriedades, o pepino é um verdadeiro aliado da saúde, proporcionando uma maneira simples e deliciosa de cuidar do corpo.
Stephen Ausmus, USDA ARS wikimedia commons

