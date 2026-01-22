Lei inédita garante direitos às abelhas da Amazônia peruana

Por Flipar
Assim, garante o direito à existência, a populações saudáveis e a ambientes livres de poluição. A lei também proíbe pesticidas químicos, a destruição de colmeias e autoriza defensores ambientais e povos indígenas a acionarem a Justiça em nome das abelhas.
Recentemente, pesquisa do Rede Biota Cerrado, financiada pelo CNPq, descobriu abelhas únicas na Chapada dos Veadeiros. O estudo da Universidade de Brasília, visa a mapear essas espécies, avaliar suas populações e acompanhar riscos ambientais.
O professor alerta que mudanças climáticas podem extinguir abelhas únicas da Chapada dos Veadeiros e destaca a importância do monitoramento e preservação das espécies.
O projeto envolve estudantes na coleta de abelhas e na análise genética das populações na Chapada dos Veadeiros, com pesquisas realizadas no Santuário Fazenda Volta da Serra, que apoia a ciência há mais de 20 anos.
Engenheiros da Universidade de Washington anunciaram a criação de um sistema de sensores que utilizam o ciclo natural de vida das abelhas para monitorar informações de temperatura, umidade e intensidade da luz..