Games que ganharam o “Oscar” dos jogos eletrônicos: de 1997 até hoje

2008: LittleBigPlanet – Desenvolvido para PlayStation, é um jogo de aventura conhecido e querido pela possibilidade de se jogar em conjunto com amigos. O título permite que se entenda de início um pouco da essência do jogo, isto é, um planeta que, embora se resuma à tela, possui grande capacidade de expansão por intermédio de modificações de cenários e criações de regras específicas pelo próprio jogador.