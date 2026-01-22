Robô criado por chineses é capaz de agir como pássaro

Por Flipar

A principal inovação do RoboFalcon 2.0 é um mecanismo único que combina três movimentos (bater, varrer e dobrar) em um único ciclo, algo inédito na robótica.
Kev/Pixabay

Apesar dos avanços, os robôs ainda podem precisar de auxílio para a decolagem em alguns cenários.
Reprodução

O estudo foi desenvolvido pela Northwestern Polytechnical University, que fica em Xi?an, capital da província de Shaanxi.
Wikimedia Commons/Vik Kumar

Essa não é a primeira vez que cientistas desenvolvem robôs inspirados em aves. Em dezembro de 2024, cientistas da Escola Politécnica Federal de Lausana (EPFL), na Suíça, apresentaram o RAVEN.
Reprodução

O design foi baseado em movimentos de corvos e gralhas.
Montagem/Reproduc?a?o

Seu sistema de pernas, que imita as articulações de aves, permite que ele impulsione seu voo com um salto, economizando energia e alcançando lugares inacessíveis para drones tradicionais.
Reprodução

O objetivo principal é expandir as capacidades dos drones para missões de resgate, inspeção e monitoramento em terrenos complexos e de difícil acesso.
Reprodução

Além disso, a pesquisa sobre o princípio de “rigidez variável” das pernas do robô tem potencial aplicação no desenvolvimento de próteses e dispositivos de mobilidade na área da saúde.
Reprodução

Segundo seu desenvolvedor, o drone tem aplicações científicas, educacionais e práticas, como afastar aves em aeroportos ou permitir voos discretos.
Reprodução

Veja mais Top Stories