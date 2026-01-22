Colisão da Terra há bilhões de anos pode ter gerado placas que causam terremotos

Por Flipar
Países que ficam sobre as placas tectônicas têm um histórico de episódios de tremores e maremotos que exigem um planejamento minucioso para a prevenção de mortes – como reforço de estruturas dos prédios e criação de abrigos para a fuga.
Em 2023, pesquisadores publicaram na revista Earth-Science Reviews um novo mapa com todas as placas tectônicas da Terra.
O abalo foi tão forte que causou tremores até mesmo na capital Santiago e em cidades argentinas, como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza e La Rioja. Essa magnitude nunca mais foi atingida na história mundial.
Outro local famoso por abalos sísmicos é San Francisco, nos EUA.
No dia 18/4/1906, há 118 anos, a cidade foi sacudida por um forte sismo com magnitude 8. Conhecido como O Grande Terremoto, foi o maior já registrado nos EUA, durou 1 minuto e meio, e deixou mais de 3 mil vítimas.
De um minuto para o outro, cerca de 225 mil pessoas – da população de 400 mil – ou seja, mais da metade – ficaram sem teto. O Exército construiu chalés com troncos de madeira e até o presídio foi uma área onde o governo montou acampamentos improvisados para receber as famílias.
O estudo dos terremotos – a chamada Sismologia – tem origem numa tragédia que ocorreu em 1755 , quando cerca de 90 mil pessoas morreram num terremoto em Portugal.
28/03/2005 – Três meses depois, mais um abalo sísmico de magnitude 8,7 na Sumatra deixou 1.000 mortos na Ilha de Nias
8/9/2023 – Um terremoto de magnitude 6,8 causou destruição no Marrocos. Cerca de 2.900 pessoas morreram. O tremor danificou desde aldeias nas montanhas da Cordilheira do Atlas (no noroeste da África) até a cidade histórica de Marrakech, no oeste do Marrocos.
Câmeras mostraram a correria das pessoas em meio a desmoronamentos. De acordo com o Serviço Geológico dos EUA, o tremor foi sentido em Portugal, Espanha e Argélia. O terremoto durou cerca de 15 segundos e ocorreu a 18,5 km de profundidade.
6/2/2023 – Mais de 50 mil pessoas morreram após um terremoto que atingiu dois países. O tremor, de magnitude 7,8, atingiu, de forma arrasadora, a região central da Turquia e o noroeste da Síria.