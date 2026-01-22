Obras de Glauber Rocha serão restauradas em 4K

Atualmente sob a guarda da Cinemateca Brasileira, o acervo de Glauber Rocha deverá receber novas cópias das obras após a conclusão do restauro. A proposta é que os filmes voltem a circular em festivais nacionais e internacionais, além de integrarem a mostra BNDES Glauber Rocha, prevista para acontecer em São Paulo.