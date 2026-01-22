Lugares que têm fama de mal-assombrados no Brasil

Por Flipar
Edifício Joelma (São Paulo) – Uma das maiores tragédias do Brasil ocorreu quando um incêndio se espalhou rapidamente pelo prédio, em 1974. Dos 756 ocupantes do edifício, 187 morreram e mais de 300 ficaram feridos. O prédio foi reformado e, desde então, há relatos de figuras e vozes misteriosas no local.
Após o incidente trágico, um tutor teria ficado responsável pela criança, que foi trancafiada numa torre, não suportou o isolamento e se suicidou. O espírito da jovem teria passado a assombrar quem passa pelo lugar. Barulhos e vultos são comuns desde então.
Igreja de Nossa Senhora das Dores – Porto Alegre, Rio Grande do Sul – Construída por quase 100 anos, entre 1807 e 1904, teria sido amaldiçoada no passado. Diz a lenda que um escravo foi condenado à morte em praça pública injustamente. Diante disso, antes do ser enforcado, o homem teria rogado uma praga contra a construção.
Presídio do Ahú (Curitiba, PR) – Era o local onde ficavam os presos mais perigosos, assombrados por um fantasma em forma de palhaço. Foi inaugurado em 1905 e fechado em 2006. A construção contém um calabouço com cinco solitárias no subsolo. Passou a ser utilizada para gravações de cinema e TV.
Cruz do Patrão – Recife, Pernambuco – Localizada em uma área rural do Porto do Recife, esse monumento do século XIX tornou-se conhecido por causa de histórias envolvendo fantasmas e fenômenos sobrenaturais, como sons de gemidos e correntes.
Centro Cultural Martim Cererê – Goiânia, Goiás – Durante a Ditadura Militar (1964-1985), presos foramafogados nas caixas d?água do imóvel – e muita gente afirma que seus espíritos permaneceram ali. Hoje é local de shows e peças de teatro.
Casa das Sete Mortes – Salvador, Bahia – Há relatos de que um crime foi cometido em 1755, nunca desvendado e, desde então, outros assassinatos de escravos e suas famílias também aconteceram no lugar. A vizinhança afirma que escuta barulhos inexplicáveis dentro da residência.